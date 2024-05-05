Cezaevinde kendine zarar veren Dilan Polat tahliye olacak mı? | Avukatı talep etti: Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek
Kara para soruşturması nedeniyle tutuklanan Dilan Polat'ın kendisini yaraladığı iddia edildi. Avukatının Polat'ın tahliyesi için başvurduğu belirtildi. Polat'ın durumuna Adli Tıp Kurumu bakacak.
Kara para aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, cezaevinde sinir krizi geçirip kendisine zarar verdi.
Dilan Polat cezaevinde sinir krizi geçirdi: Vücudunda kesikler ve morluklar oluştu