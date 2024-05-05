Cezaevinde kendine zarar veren Dilan Polat tahliye olacak mı? | Avukatı talep etti: Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek

Kara para soruşturması nedeniyle tutuklanan Dilan Polat'ın kendisini yaraladığı iddia edildi. Avukatının Polat'ın tahliyesi için başvurduğu belirtildi. Polat'ın durumuna Adli Tıp Kurumu bakacak.

Cezaevinde kendine zarar veren Dilan Polat tahliye olacak mı? | Avukatı talep etti: Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek - 1

Kara para aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, cezaevinde sinir krizi geçirip kendisine zarar verdi.

Dilan Polat cezaevinde sinir krizi geçirdi: Vücudunda kesikler ve morluklar oluştu

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Cezaevinde kendine zarar veren Dilan Polat tahliye olacak mı? | Avukatı talep etti: Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek - 2

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatının, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduğu iddia edildi. Soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa dilekçe verildiği öğrenildi.

Cezaevinde kendine zarar veren Dilan Polat tahliye olacak mı? | Avukatı talep etti: Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek - 3

ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLECEK Mİ?

Başsavcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın adli tıp kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi.

Savcılığın ayrıca Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istediği öğrenildi.

Cezaevinde kendine zarar veren Dilan Polat tahliye olacak mı? | Avukatı talep etti: Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek - 4

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderilmişti.

6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında Banu Parlak’ın işyerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil bir çok soruşturma başlatılmıştı.

19 Nisan tarihinde Polat ailesine yönelik açılan ilk soruşturma olan kara para aklama soruşturması kapsamında vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye kararı verilmiş ancak diğer 3 suçtan tutukluluklarının devamına karar verilmişti. 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında Banu Parlak’ın işyerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil bir çok soruşturma başlatılmıştı. Küçükçekmece Adliyesinde devam eden Banu Parlak’ın işyerinin kurşunlanmasıyla ilgili devam eden davada da tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

Cezaevinde kendine zarar veren Dilan Polat tahliye olacak mı? | Avukatı talep etti: Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek - 5

Dilan Polat tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nde “Neden tahliye kararı uygulanmıyor.” sinir krizi geçirip kendine zarar vermişti.

Vücudunda kesikler ve morluklar oluşan Dilan Polat’ın tedavisinin cezaevinde yapıldığı da öğrenilmişti.

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