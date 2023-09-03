10 yıl önce dikilen sakız ağaçlarına ilk çizikler atıldı

İzmir’in Urla ilçesinde sakız üretimini özendirmek amacıyla, 10 yıl önce dikilen sakız ağaçlarına ilk çizikler atıldı. Demircili Mahalle Muhtarı İbrahim Direk, damla sakızının ekonomik boyutunu bilmediği için bu işi yapmak istemeyen köylüleri teşvik ettiklerini söyledi.

10 yıl önce dikilen sakız ağaçlarına ilk çizikler atıldı - 1

İzmir’in Çeşme, Urla ve Karaburun bölgesindeki sakız ağaçlarının sayısını artırmak için başlatılan proje çerçevesinde, 2013 yılında Urla’nın Demirci Mahallesi’ndeki bir alana 306 sakın fidanı dikildi.

Her yıl fidanların bakımını yapan ekipler, bu yıl ilk kez sakız ağaçlarının gövdelerini çizerek ilk hasadı gerçekleştirdi.

Ağaçlardan elde edilen sakız, gastronomiden kozmetiğe birçok alanda kullanılırken, ekonomik getirisinin de yüksek olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

10 yıl önce dikilen sakız ağaçlarına ilk çizikler atıldı - 2

Sakız ağacı yetiştiriciliğinin Urla’nın Demircili Mahallesinde 10 yıl önce başladığını ifade eden Demircili Mahalle Muhtarı İbrahim Direk, “Tarlamda 7 ağacım vardı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bu ağaçlardan üretti. Köyümüzde 10 bin ağaca yakın sakızımız var. Her yıl bakımlarını yapıyorlar. Artık üretime ve satışına başlanacak.” dedi.

10 yıl önce dikilen sakız ağaçlarına ilk çizikler atıldı - 3

“PİYASADAN ÇOK TALEP VAR”

Köylülerin, ekonomik getirisini bilmedikleri için sakız üretimi yapmadıklarını söyleyen Direk, şunları söyledi:

“Köylüler bu işin para getireceğini bilmediği için korkuyorlar. Teşvik ediyoruz, ekonomik getirisini anlatıyoruz. Sakıza piyasadan çok talep var. Sakız, her bölgede yetişmiyor. Ağustos ayında ağaçlar çiziliyor. Altına mermer tozu serilip süzülmesi bekleniyor. Ekim gibi havalar serinleyince toplayıp satışa hazırlanıyor.” diye konuştu.
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