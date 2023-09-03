10 yıl önce dikilen sakız ağaçlarına ilk çizikler atıldı

İzmir’in Çeşme, Urla ve Karaburun bölgesindeki sakız ağaçlarının sayısını artırmak için başlatılan proje çerçevesinde, 2013 yılında Urla’nın Demirci Mahallesi’ndeki bir alana 306 sakın fidanı dikildi.

Her yıl fidanların bakımını yapan ekipler, bu yıl ilk kez sakız ağaçlarının gövdelerini çizerek ilk hasadı gerçekleştirdi.

Ağaçlardan elde edilen sakız, gastronomiden kozmetiğe birçok alanda kullanılırken, ekonomik getirisinin de yüksek olduğu ifade edildi.