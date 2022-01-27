100 metre mesafeyle cesetleri bulunan 2 kadının cinayet şüphelisi yakalandı

YAKALANMASI İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Jandarma ekipleri, iki kadının cinayet şüphelisi olduğu değerlendirilen Furkan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Furkan A.'ya ulaşılamazken ekipler, olayla bağlantısı olduğu belirtilen amcası İ.A. ve kuzeni Murat A.'nın yanı sıra diğer kuzeni O.İ. ile B.Ç. ve bir kişiye daha gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler serbest kaldı. Murat A., temmuz ayında tekrar gözaltına alınıp sevk edildiği mahkemece tutuklandı.