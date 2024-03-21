imsakiye

10 soruda 31 Mart seçimleri: Oy verme saat kaçta başlayacak, seçmen kağıdı getirmek zorunlu mu?

Yerel seçimler için geri sayım sürüyor. 61 milyon 441 bin 882 vatandaş, 31 Mart günü sandık başına gidecek. Seçim yaklaşırken seçmenin merak ettiği pek çok soru var. Oy verilecek sandık nereden öğrenilir, yeni evlenenler kimlik değiştirmeden oy kullanabilir mi, oy verme işlemi saat kaçta sona erecek? İşte seçmenlerin en çok merak ettiği 10 soru ve yanıtları…

10 soruda 31 Mart seçimleri: Oy verme saat kaçta başlayacak, seçmen kağıdı getirmek zorunlu mu? - 1

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırladığı seçim takvimine göre süreç işliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

10 soruda 31 Mart seçimleri: Oy verme saat kaçta başlayacak, seçmen kağıdı getirmek zorunlu mu? - 2

Seçimlerde, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

Seçime sayılı günler kala seçmenlerin merak ettiği bazı sorular var.

İşte vatandaşların, seçime ilişkin merak ettiği 10 soru ve yanıtları.

10 soruda 31 Mart seçimleri: Oy verme saat kaçta başlayacak, seçmen kağıdı getirmek zorunlu mu? - 3

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

10 soruda 31 Mart seçimleri: Oy verme saat kaçta başlayacak, seçmen kağıdı getirmek zorunlu mu? - 4

CEP TELEFONUYLA OY VERME KABİNİNE GİRİLİR Mİ?

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak ve cezasının bulunuyor. Bu tür cihazları oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekiyor.

10 soruda 31 Mart seçimleri: Oy verme saat kaçta başlayacak, seçmen kağıdı getirmek zorunlu mu? - 5

YENİ EVLENENLER KİMLİĞİNİ DEĞİŞTİRMEDEN OY VEREBİLİR Mİ?

Kimliğini değiştirmeyenler evlenme cüzdanı ile oy kullanılabilecek.

10 soruda 31 Mart seçimleri: Oy verme saat kaçta başlayacak, seçmen kağıdı getirmek zorunlu mu? - 6

SEÇİME KAÇ PARTİ KATILACAK? 

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.
10 soruda 31 Mart seçimleri: Oy verme saat kaçta başlayacak, seçmen kağıdı getirmek zorunlu mu? - 7

BÜYÜKŞEHİRDE YAŞAYAN SEÇMEN NELER İÇİN OY VERECEK?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

10 soruda 31 Mart seçimleri: Oy verme saat kaçta başlayacak, seçmen kağıdı getirmek zorunlu mu? - 8

BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE VE KÖYLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK? 

Büyükşehir olmayan illerde "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

10 soruda 31 Mart seçimleri: Oy verme saat kaçta başlayacak, seçmen kağıdı getirmek zorunlu mu? - 9

TÜM PUSULALAR KAÇ ZARFA KOYULACAK?

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

10 soruda 31 Mart seçimleri: Oy verme saat kaçta başlayacak, seçmen kağıdı getirmek zorunlu mu? - 10

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞALYACAK, KAÇTA BİTECEK? 

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

10 soruda 31 Mart seçimleri: Oy verme saat kaçta başlayacak, seçmen kağıdı getirmek zorunlu mu? - 11

YEREL SEÇİMDE ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

10 soruda 31 Mart seçimleri: Oy verme saat kaçta başlayacak, seçmen kağıdı getirmek zorunlu mu? - 12

31 MART’TA YURT DIŞINDA OY VERİLECEK Mİ?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy verme hakkına sahip. Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER