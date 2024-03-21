10 soruda 31 Mart seçimleri: Oy verme saat kaçta başlayacak, seçmen kağıdı getirmek zorunlu mu?
Yerel seçimler için geri sayım sürüyor. 61 milyon 441 bin 882 vatandaş, 31 Mart günü sandık başına gidecek. Seçim yaklaşırken seçmenin merak ettiği pek çok soru var. Oy verilecek sandık nereden öğrenilir, yeni evlenenler kimlik değiştirmeden oy kullanabilir mi, oy verme işlemi saat kaçta sona erecek? İşte seçmenlerin en çok merak ettiği 10 soru ve yanıtları…
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek.Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırladığı seçim takvimine göre süreç işliyor.