Arnavutköy'de polise silah çektiler: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Arnavutköy'de polis ile kontrol etmek istediği şüpheliler arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi yaralanırken bir kişi de hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, çatışmanın ardından şüphelilerden satışa hazır uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildiği bildirildi.
Arnavutköy Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak'ta bulunan metruk bir binada uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde alınan ihbar üzerine kontrole gitti.