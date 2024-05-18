Arnavutköy'de polise silah çektiler: 1 ölü, 1 yaralı

SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Valiliği Arnavutköy'de yaşanan çatışma ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "18.05.2024 tarihi saat 16.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen olayda; Bölgede uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapan emniyet ekiplerimiz, bir araca denetim amacıyla yaklaşmış ancak araçta bulunan E.K. ve H.Ç. isimli şahıslar tarafından ekiplerimize ateş açılmıştır. Emniyet ekiplerinin ateşe karşılık vermesi sonucu söz konusu şahıslar vurulmuştur. Hastaneye sevk edilen şahıslardan E.K. hastanede hayatını kaybetmiştir. H.Ç.’nin ise hastanede tedavisi devam etmektedir. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Şahıslarla ilgili yapılan sorgulamasında ise; E.K.'nın kasten yaralama, hırsızlık vb. suçlardan toplam 13, H.Ç.'nin ise toplam 6 suç kaydının olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.