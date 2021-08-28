110 yıllık ahşap bina yangında çöktü

Bursa'da, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde bulunan 110 yıllık ahşap bina yandı. Bina, söndürme çalışmaları sırasında çökerken, kopan parçalar nedeniyle bir itfaiye eri yaralandı.

DHA 28.08.2021 - 08:47

110 yıllık ahşap bina yangında çöktü - 1
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Durakardı Sokak'taki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde bulunan 110 yıllık ahşap binada, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.
110 yıllık ahşap bina yangında çöktü - 2
Alevler kısa sürede büyürken, bölgede devriye gezen mahalle bekçileri, durumu fark edip, itfaiyeye haber verdi.
110 yıllık ahşap bina yangında çöktü - 3
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
110 yıllık ahşap bina yangında çöktü - 4
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin diğer ahşap binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.
110 yıllık ahşap bina yangında çöktü - 5
Müdahale sırasında bina çöktü. Bu sırada kopan parçalar bir itfaiye erinin üzerine düştü.
110 yıllık ahşap bina yangında çöktü - 6
Yaralanan itfaiye eri, ekip arkadaşlarının yardımıyla kurtarılarak olay yerindeki ambulansa taşındı.
110 yıllık ahşap bina yangında çöktü - 7
Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye erinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
110 yıllık ahşap bina yangında çöktü - 8
Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.
110 yıllık ahşap bina yangında çöktü - 9
Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
110 yıllık ahşap bina yangında çöktü - 10
110 yıllık ahşap bina yangında çöktü - 11
110 yıllık ahşap bina yangında çöktü - 12
110 yıllık ahşap bina yangında çöktü - 13

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