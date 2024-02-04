111 yaşındaki Hatice nine hayata beşinci kez "merhaba" dedi
Yavuzeli ilçesinde yaşayan ve son 20 yılda beyin kanaması geçiren, düşmeye bağlı kalça kırığı yaşayan, 6 Şubat'taki depremlerde enkazda kalan Hatice Düzer, zatürre nedeniyle 3 gün yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından pasta kesilerek taburcu edildi.
Gaziantep'te yaşayan ve daha önce beyin kanaması geçiren, düşmeye bağlı kalça kırığı yaşayan, 6 Şubat 2023'teki depremde enkaz altında kalan 111 yaşındaki Hatice Düzer, zatürreyi de gördüğü tedaviyle yenerek sağlığına kavuşmasını pasta keserek kutladı.