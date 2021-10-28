117 yaşındaki Muteber nine, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü anlattı

Hakkari Yüksekovalı Muteber Engindeniz (117), Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923'te 19 yaşındaydı. Türkiye'nin en yaşlı kişileri arasında bulunan Muteber nine, Cumhuriyet ilan edilirken çok sevindiklerini ve köylerinde halay çektiklerini söyledi.

Haberler - DHA 28.10.2021 - 11:29

117 yaşındaki Muteber nine, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü anlattı - 1

'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesine bağlı Akçadam köyünde yaşayan, yaklaşık 4 ay önce yakalandığı corona virüs hastalığını evinde gördüğü tedaviyle atlatan Muteber Engindeniz, 'in ilan edildiği günü anlattı.

117 yaşındaki Muteber nine, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü anlattı - 2

İlerleyen yaşına rağmen tandırda ekmek pişiren, gelinine yardım eden, tavuklarına yem veren, torunları ile ilgilenen Engindeniz, Türkçe bilmediği için Kürtçe konuştu.

117 yaşındaki Muteber nine, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü anlattı - 3

''ATATÜRK OLMASAYDI BİZLER PERİŞAN OLACAKTIK''

5 çocuğu, 36 torunu olan Engindeniz, Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyunca çok sevindiklerini ve köyde halay çektiklerini söyledi.

117 yaşındaki Muteber nine, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü anlattı - 4

Atatürk'e borçlu olduklarını belirten Engindeniz, şöyle konuştu:

"Atatürk hepimizin babasıdır, onu çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun. O olmasaydı bizler perişan olacaktık. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz hepimize mübarek olsun. Atatürk’ün sayesinde bizler aile olduk. Ev sahibi olduk. Toprak sahibi olduk.

117 yaşındaki Muteber nine, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü anlattı - 5

''CUMHURİYET İLAN EDİLDİĞİNDE GÜNLERCE HALAY ÇEKTİK''

Şimdi de Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aşkla bu bayramı kutluyoruz. Cumhuriyet ilan edildiğinde çok mutu olduk, günlerce halay çektik. Atatürk için alkışlar yaptık, şarkılar söyledik. O olmasaydı şimdi kim bilir nerelerde olacaktık.''

117 yaşındaki Muteber nine, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü anlattı - 6
117 yaşındaki Muteber nine, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü anlattı - 7
117 yaşındaki Muteber nine, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü anlattı - 8
117 yaşındaki Muteber nine, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü anlattı - 9
117 yaşındaki Muteber nine, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü anlattı - 10

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