117 yaşındaki Muteber nine, Cumhuriyet'in ilan edildiği günü anlattı

Atatürk'e borçlu olduklarını belirten Engindeniz, şöyle konuştu:



"Atatürk hepimizin babasıdır, onu çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun. O olmasaydı bizler perişan olacaktık. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz hepimize mübarek olsun. Atatürk’ün sayesinde bizler aile olduk. Ev sahibi olduk. Toprak sahibi olduk.