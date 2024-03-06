12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege’nin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞECEK