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13 Aralık 2018 tarihte bugün neler oldu?

Anadolu Ajansı

13 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 13 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    13 Aralık 1522

    13 Aralık 1522
    Kanuni, Rodos'un teslimini istedi.
  • 2

    13 Aralık 1754

    13 Aralık 1754

    Sultan I. Mahmud öldü.

  • 3

    13 Aralık 1789

    13 Aralık 1789

    Fransa'da Ulusal Muhafız Birliği (National Guard) kuruldu.

  • 4

    13 Aralık 1914

    13 Aralık 1914

    Mesudiye zırhlısı, Çanakkale'de bir İngiliz denizaltısı tarafından batırıldı.

  • 5

    13 Aralık 1945

    13 Aralık 1945
    Filarmoni Derneği, İstanbul'da ilk konserini verdi.
  • 6

    13 Aralık 1949

    13 Aralık 1949

    İsrail, Kudüs'ü başkent ilan etti. Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra, Eski Kent ve Doğu Kudüs Ürdün'de, Batı Kudüs de İsrail'de kaldı. Kent, BM kararlarına göre "uluslararası kent" ilan edilmişti.

  • 7

    13 Aralık 1957

    13 Aralık 1957

    İran'daki depremde 2 bin kişi öldü.

  • 8

    13 Aralık 1960

    13 Aralık 1960
    Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle'ün Cezayir ziyareti olaylı geçti. Fransız milliyetçilerinin çıkardığı olaylarda 123 kişi hayatını kaybetti.
  • 9

    13 Aralık 1974

    13 Aralık 1974
    Anadolu Ajansı TAŞ'ın kurucuları arasında ve ilk yönetim kurulunda üye olarak yer alan romancı, gazeteci, siyaset adamı Yakup Kadri Karaosmanoğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütürken, Ankara'da 85 yaşında vefat etti.
  • 10

    13 Aralık 1977

    13 Aralık 1977
    Öykücü ve romancı Oğuz Atay, İstanbul'da 43 yaşında öldü.
  • 11

    13 Aralık 1979

    13 Aralık 1979

    Şair ve yazar Behçet Necatigil, 63 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

  • 12

    13 Aralık 1995

    13 Aralık 1995

    Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasını onayladı.

  • 13

    13 Aralık 2013

    13 Aralık 2013

    Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Zafer Önen, İstanbul’da 92 yaşında vefat etti.

  • 14

    13 Aralık 2014

    13 Aralık 2014

    ABD Kongresi, Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliğini "üçüncü sınıf terör örgütleri listesinden" çıkardı.

  • 15

    13 Aralık 2015

    13 Aralık 2015

    Rusya'nın Voronej şehrinde bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde çıkan yangında 23 kişi öldü.

  • 16

    13 Aralık 2016

    13 Aralık 2016

    İnsan Hakları İzleme Örgütü, Arakan'da bin 500 evin Myanmar güvenlik kuvvetleri güçleri tarafından yakıldığını kanıtlayan uydu fotoğraflarını yayınladı.

  • 17

    13 Aralık 2017

    13 Aralık 2017

    İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönündeki planını açıklamasının ardından, Dönem Başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine İstanbul'da olağanüstü toplandı. 

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