13 Aralık 2018 tarihte bugün neler oldu?
Anadolu Ajansı
13 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 13 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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1
13 Aralık 1522Kanuni, Rodos'un teslimini istedi.
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2
13 Aralık 1754
Sultan I. Mahmud öldü.
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3
13 Aralık 1789
Fransa'da Ulusal Muhafız Birliği (National Guard) kuruldu.
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4
13 Aralık 1914
Mesudiye zırhlısı, Çanakkale'de bir İngiliz denizaltısı tarafından batırıldı.
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5
13 Aralık 1945Filarmoni Derneği, İstanbul'da ilk konserini verdi.
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6
13 Aralık 1949
İsrail, Kudüs'ü başkent ilan etti. Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra, Eski Kent ve Doğu Kudüs Ürdün'de, Batı Kudüs de İsrail'de kaldı. Kent, BM kararlarına göre "uluslararası kent" ilan edilmişti.
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7
13 Aralık 1957
İran'daki depremde 2 bin kişi öldü.
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13 Aralık 1960Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle'ün Cezayir ziyareti olaylı geçti. Fransız milliyetçilerinin çıkardığı olaylarda 123 kişi hayatını kaybetti.
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13 Aralık 1974Anadolu Ajansı TAŞ'ın kurucuları arasında ve ilk yönetim kurulunda üye olarak yer alan romancı, gazeteci, siyaset adamı Yakup Kadri Karaosmanoğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütürken, Ankara'da 85 yaşında vefat etti.
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13 Aralık 1977Öykücü ve romancı Oğuz Atay, İstanbul'da 43 yaşında öldü.
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13 Aralık 1979
Şair ve yazar Behçet Necatigil, 63 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.
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13 Aralık 1995
Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasını onayladı.
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13 Aralık 2013
Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Zafer Önen, İstanbul’da 92 yaşında vefat etti.
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13 Aralık 2014
ABD Kongresi, Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliğini "üçüncü sınıf terör örgütleri listesinden" çıkardı.
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13 Aralık 2015
Rusya'nın Voronej şehrinde bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde çıkan yangında 23 kişi öldü.
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13 Aralık 2016
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Arakan'da bin 500 evin Myanmar güvenlik kuvvetleri güçleri tarafından yakıldığını kanıtlayan uydu fotoğraflarını yayınladı.
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13 Aralık 2017
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönündeki planını açıklamasının ardından, Dönem Başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine İstanbul'da olağanüstü toplandı.