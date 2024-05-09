13 yaşındaki oğlu ve annesi içerideyken evi yakmaya kalkıştı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında psikolojik sorunları olduğu belirtilen D.A. (32), dün saat 22.30 sıralarında birlikte yaşadığı annesi ve 13 yaşındaki oğlu içerideyken, benzin dökerek evi yakmaya kalkıştı.