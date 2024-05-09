13 yaşındaki oğlu ve annesi içerideyken evi yakmaya kalkıştı

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kadın, 13 yaşındaki oğlu ve annesiyle birlikte yaşadığı evi benzin dökerek yakmaya çalıştı. Ekipler yangın çıkmadan kadını engelledi.

13 yaşındaki oğlu ve annesi içerideyken evi yakmaya kalkıştı - 1

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında psikolojik sorunları olduğu belirtilen D.A. (32), dün saat 22.30 sıralarında birlikte yaşadığı annesi ve 13 yaşındaki oğlu içerideyken, benzin dökerek evi yakmaya kalkıştı.

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13 yaşındaki oğlu ve annesi içerideyken evi yakmaya kalkıştı - 2

Benzin kokusunu hisseden D.A.'nın annesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

13 yaşındaki oğlu ve annesi içerideyken evi yakmaya kalkıştı - 3

İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Polis ekibi D.A.'yı evi ateşe vermeden engelledi.

13 yaşındaki oğlu ve annesi içerideyken evi yakmaya kalkıştı - 4

İtfaiye ekibi ise her ihtimale karşı evde kontrol yaptı.

13 yaşındaki oğlu ve annesi içerideyken evi yakmaya kalkıştı - 5

"7.65 HASTASIYIM ZATEN"

D.A. evden çıkarılırken bir polis memuruna "Silahını çek önümden. 7.65 hastasıyım zaten, önüme koyup durma bak." dedi. D.A., polis ekibi eşliğinde ambulansla hastaneye sevk edildi.

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