13 yaşındaki oğlu ve annesi içerideyken evi yakmaya kalkıştı
Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kadın, 13 yaşındaki oğlu ve annesiyle birlikte yaşadığı evi benzin dökerek yakmaya çalıştı. Ekipler yangın çıkmadan kadını engelledi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında psikolojik sorunları olduğu belirtilen D.A. (32), dün saat 22.30 sıralarında birlikte yaşadığı annesi ve 13 yaşındaki oğlu içerideyken, benzin dökerek evi yakmaya kalkıştı.