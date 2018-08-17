17 Ağustos Depremi'nin 19. yılı

1 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin üzerinden 19 yıl geçti. Depremin gerçekleştiği saat olan 03.02'de Yalova, Gölcük ve Sakarya'da anma törenleri düzenlendi. Depremde yakınlarını kaybedenler duygu dolu anlar yaşadı.

2 Kentte depremde yıkılan bazı binaların enkazı üzerine kurulan Deprem Anıtı'na akşam saatlerinde gelen vatandaşlar, felakette yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu beton bloklara çiçek bıraktı.

3 Anıtın içindeki fotoğraf sergisini de gezen vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

4 Gece geç saatlerde kalabalığın arttığı anıt çevresinde İl Müftülüğü görevlileri tarafından ilahiler okunarak dualar edildi.

5 Depremin merkez üssü Gölcük Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anıta çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

6 Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Marmara Depremi'nin "asrın felaketi" olarak nitelendirildiğini söyledi.

7 Bu felaketten çıkarılması gereken önemli dersler olduğunu dile getiren Altıntaş, "Vatandaşların yapacakları yapıların sağlam olması hususunda her türlü görevi yerine getirmeleri gerekir. Bundan sonra da yapacağımız çalışmalar insanlarımızın farkındalıklarının artırılmasına yönelik olacak" dedi.

8 Sakarya'da düzenlenen etkinlikte din görevlileri tarafından deprem kasidesi, Yasin-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim hatim dualarının okunduğu programda, deprem fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterisini izleyen vatandaşlar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

9 Saatler 03.02'yi gösterdiğinde 3 bin 891 "deprem şehidi" için dua edilen etkinlikte, vatandaşlara Adapazarı Belediyesince ikramda bulunuldu.

Öte yandan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince alanda konuşlandırılan stantta vatandaşlara depremle ilgili çalışmalarda kullanılan ekipmanlar tanıtıldı. AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, deprem bilinci hakkında katılımcılara bilgi verdi.

10 "DEPREM BU ŞEHRİN BİR GERÇEĞİ"



SİMDER Başkanı Hasan Nafi Özdin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakarya'nın deprem bölgesi olduğunu ve 17 Ağustos 1999'da büyük hasar gördüğünü söyledi.

11 Halkı bilinçlendirmek ve bilgileri tazelemek için yılda bir kez bu programı organize ettiklerini belirten Özdin, "Deprem bu şehrin bir gerçeği. Depremden bu zamana 19 sene geçti. Olmuş olan depremden uzaklaşarak olacak olan depreme yaklaşıyoruz. Deprem her an olacakmış gibi hazırlıklarımızı yapmalıyız" dedi.

12 Katılımcılar arasında yer alan Suat Beyanal da depremin iki türlü acısını yaşadığını dile getirdi.

13 Deprem sırasında, güreş müsabakalarında hakemlik yapmak üzere Avustralya'da bulunduğunu aktaran Beyanal, "Türkiye'de çok büyük bir deprem olduğunu öğrendik. Büyük bir telaşla evimizi aramaya uğraşıyorduk. Daha sonra Sakarya'da çok büyük yıkım olduğunu duyduk. O anda 'Bizim ev de yıkıldıysa eşim ölmüştür' diye aklıma geldi. 18 saatte gittiğimiz mesafeyi tam 5 günde geri gelebildim. O anlarda hiçbir şey düşünemedim. Eşimi de iki gün sonra enkazdan çıkarıp gömmüşler. Birinci acım eşimi kaybetmek, ikinci acım da vefat eden eşimi görememek oldu" diye konuştu

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