17 yaşındaki Sudenaz’dan 10 gündür haber yok

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 17 yaşındaki Sudenaz’dan 10 gündür haber alınamıyor. Sudenaz’ın ailesi, kızlarının hayatından endişe ediyor. Aile, kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

17 yaşındaki Sudenaz’dan 10 gündür haber yok - 1

Kocaeli’de 10 gün önce kaybolan genç kızdan haber alınamıyor.

Olay, 10 Aralık günü Kavaklı Mahallesi 74. Sokak’taki bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Derya ve Tezcan Mendi çiftinin 5 çocuğundan biri olan Sudenaz, babası evde uyuduğu esnada dışarıya çıktı.

Tezcan Mendi okuldan gelen diğer kızının kapı ziline basmasıyla Sudenaz’ın evde olmadığını fark etti. Tezcan Mendi, kızını her yerde arasa da bulamadı.

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17 yaşındaki Sudenaz’dan 10 gündür haber yok - 2

Baba ardından Niğde’de bulunan eşi Derya’ya haber verdi. Derya Mendi Kocaeli’ye döndü. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Sudenaz’dan 10 gündür haber alınamıyor.

17 yaşındaki Sudenaz’dan 10 gündür haber yok - 3

Daha önce de evden kaçtığı öğrenilen Sudenaz’ın ilk kez bu kadar uzun süredir eve dönmediği öğrenildi.

17 yaşındaki Sudenaz’dan 10 gündür haber yok - 4

Kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen anne Derya Mendi, “Ben çocuğumu istiyorum. Ben Sudenaz’ımı istiyorum. Onun kötü bir şeylere bulaştığını düşünüyorum. Elim gücüm yetmiyor. Ben iyi değilim bana yardım edin.” diye konuştu.

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