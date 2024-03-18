18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2024: En yeni, güzel, anlamlı ve kısa 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri

Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.



Tarihin altın sayfalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyor, onların emaneti olan bu vatanı korumak için azimle çalışmaya devam ediyoruz.



Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.