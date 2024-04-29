Askerlik yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Mayıs ayı celp dönemiyle ilgili açıklama
Mayıs 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki, askerlik yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
2024 Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında askere giderek vatani görevini yerine getirecek olan birçok kişinin gündeminde askerlik yerleri ve celp tarihleri vardı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, celp yerleri Mayıs ayının ilk haftasında duyurulacak.