Askerlik yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Mayıs ayı celp dönemiyle ilgili açıklama

Mayıs 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki, askerlik yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Askerlik yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Mayıs ayı celp dönemiyle ilgili açıklama - 1

2024 Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında askere giderek vatani görevini yerine getirecek olan birçok kişinin gündeminde askerlik yerleri ve celp tarihleri vardı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, celp yerleri Mayıs ayının ilk haftasında duyurulacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Askerlik yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Mayıs ayı celp dönemiyle ilgili açıklama - 2

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Askerlik yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Mayıs ayı celp dönemiyle ilgili açıklama - 3

SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

Milli Savunma Bakanlığı, "MAYIS 2024 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU" paylaştı. Yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erlerin sevk tarihlerine duyuruda yer verildi.

Askerlik yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Mayıs ayı celp dönemiyle ilgili açıklama - 4

Yapılan açıklamada; "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 03 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.  Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir." denildi.

Askerlik yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Mayıs ayı celp dönemiyle ilgili açıklama - 5

CELP VE SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 16 Mayıs 2024

Er (2’nci Grup) 27 Haziran 2024

Er (3’üncü Grup) 25 Temmuz 2024

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