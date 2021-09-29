2 bin yıldır yetiştiriliyor: Amasya misket elmasında hasat başladı

İHA 29.09.2021 - 09:20
Amasya'da 2 bin yıldır yetiştirilen elma hasadı başladı. Kentin sembolü olan elma üretiminde bu yıl yüzde 36 artış bekleniyor. Bu durum üreticinin yüzünü güldürdü.
Ortasından kesildiğinde çekirdekleri yıldız şeklini alan ve bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil olan coğrafi işaret tescilli Amasya misket elması, lezzetiyle tercih edilen meyveler arasında.
Hasadın başlamasıyla Suluova’da bir elma bahçesinde tören düzenlendi.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, geçen yıl 9 bin ton olan misket elma üretiminin bu yıl yüzde 36’lık artışla 12 bin tonun üzerinde beklendiğini açıkladı.
Suluova ilçesinde uzun yıllardır elma yetiştiren 75 yaşındaki Mehmet İşler de, “Niğde’de, Konya’da, Isparta’da misket yetiştiriliyor. Bizim elmalardan daha kırmızı ve gösterişli. Ama ısırdığınız zaman Amasya elmasının tadını vermez” diye konuştu.
Amasya İl Tarım ve ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, “Adı ilimizle özdeşleşen ve kültürel değer taşıyan Amasya misket elması kendine has özellikleri ve aromasıyla diğer çeşitlerinden ayrılır. Bunu korumak, sahip çıkmak, tanıtmak ve dinamik bir pazarlama gücü katmak adına il müdürlüğümüz tarafından 2019 yılında coğrafi işaret tescili alınmış ve yürütülen projelerle üretime katkı sağlanmıştır” dedi.