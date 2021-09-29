2 bin yıldır yetiştiriliyor: Amasya misket elmasında hasat başladı

Amasya'da 2 bin yıldır yetiştirilen elma hasadı başladı. Kentin sembolü olan elma üretiminde bu yıl yüzde 36 artış bekleniyor. Bu durum üreticinin yüzünü güldürdü.

Ortasından kesildiğinde çekirdekleri yıldız şeklini alan ve bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil olan coğrafi işaret tescilli Amasya misket elması, lezzetiyle tercih edilen meyveler arasında.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, geçen yıl 9 bin ton olan misket elma üretiminin bu yıl yüzde 36’lık artışla 12 bin tonun üzerinde beklendiğini açıkladı.

Masatlı, “Misket elması Amasya topraklarına aittir. Bundan sonra da böyle kalacaktır. Bir ürüne renk, tat, koku veren o toprağın kendi özelliği, havanın kendi yapısıdır. O iklimin, nemin, sıcaklığın etkisidir. Dolayısıyla biz taklitlerinden kaçınıyoruz” dedi.