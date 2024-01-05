2 yıl önce boşandığı eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Tülay Dağaşan isimli kadın, 2 yıl önce boşandığı eşi Şefik Karaali tarafından sokak ortasında öldürüldü. Dağaşan’ı öldüren Karaali, cinayetin ardından polise giderek teslim oldu. Karaali’nin Dağaşan’ı daha önce defalarca ölümle tehdit ettiği öğrenildi.

2 yıl önce boşandığı eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü - 1

Kocaeli’de 2 yıl önce boşandığı eşini sokak ortasında öldüren adam, polise teslim oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

2 yıl önce boşandığı eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü - 2

Sokakta yürüyen Tülay Dağaşan, 2 yıl önce boşandığı Şefik Karaali’nin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancadan çıkan mermilerden 3’ünün boynuna isabet etmesi sonucu yaralanan Tülay Dağaşan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
2 yıl önce boşandığı eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü - 3

Saldırgan Şefik Karaali ise olay yerine geldiği, şoförü olduğu servis minibüsüne binerek kaçtı.

2 yıl önce boşandığı eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü - 4

Tülay Dağaşan, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

2 yıl önce boşandığı eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü - 5

Olayın ardından kaçan Şefik Karaali, dün gece saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Daha önce de Tülay Dağaşan’ı defalarca ölümle tehdit ettiği öğrenilen Karaali’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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