2 yıl önce boşandığı eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Sokakta yürüyen Tülay Dağaşan, 2 yıl önce boşandığı Şefik Karaali’nin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancadan çıkan mermilerden 3’ünün boynuna isabet etmesi sonucu yaralanan Tülay Dağaşan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.