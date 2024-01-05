2 yıl önce boşandığı eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Tülay Dağaşan isimli kadın, 2 yıl önce boşandığı eşi Şefik Karaali tarafından sokak ortasında öldürüldü. Dağaşan’ı öldüren Karaali, cinayetin ardından polise giderek teslim oldu. Karaali’nin Dağaşan’ı daha önce defalarca ölümle tehdit ettiği öğrenildi.
Kocaeli’de 2 yıl önce boşandığı eşini sokak ortasında öldüren adam, polise teslim oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi’nde meydana geldi.