2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac ön kayıt süresi uzadı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin uzatıldığını bildirdi.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı.
İlk defa hacca gidecek adaylar, e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2023 tarihine kadar başvuru yapabilecek. İlk defa kayıt yaptıracaklar ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığıyla 250 lira ön kayıt ücreti ödeyecek.
Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.
Buna göre; Hac kuralarının çekileceği tarih 31 Ocak sonrasında Diyanet tarafından belirlenen kura takvimine göre duyurulacak.
Ücret ödemesini yapan vatandaşlar, umre kaydını 31 Ocak tarihine kadar il ve ilçe müftülükleri ile e-devlet üzerinden yapabilecek.
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Geçen yıl Covid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerine yer verildi.
Buna göre; 2023 yılında hacca 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişi gidebilecek.
Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.
Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:
2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası
3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası
4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası