2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac ön kayıt süresi uzadı

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İlk defa hacca gidecek adaylar, e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2023 tarihine kadar başvuru yapabilecek. İlk defa kayıt yaptıracaklar ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığıyla 250 lira ön kayıt ücreti ödeyecek.



Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.



Buna göre; Hac kuralarının çekileceği tarih 31 Ocak sonrasında Diyanet tarafından belirlenen kura takvimine göre duyurulacak.