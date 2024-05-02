2024 Şevval ayı bitiş tarihi: Şevval ayı ne zaman bitiyor?
2024 Şevval ayı bitiş tarihi merak konusu oldu. Şevval ayı döneminde 6 gün oruç tutma ibadetini yerine getiren vatandaşlar, şevval ayının ne zaman biteceğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında, şevval ayı tarihleri belli oldu. Peki, 2024 Şevval ayı ne zaman bitecek?
Şevval ayının ne zaman biteceği, üç aylar sonrasında başlayan şevval ayı ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hicri takvime göre yılın 10. ayı olan şevval ayında, orucun kaç gün tutulacağı da merak ediliyor.