2023 Jandarma subay-astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı (vatandas.jandarma.gov.tr sonuç sorgulama)

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ

Adayların başarı sıralamasına esas puanı;



(1) KPSS puanı istenmeyen Güverte branşı için; fiziki yeterlilik sınavı puanın %40’ı, VKİ puanının %10’u ve mülâkat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.



(2) KPSS puanı istenen branşlar için; KPSS puanının %40’u, fiziki yeterlilik sınavı puanın %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %30’nun toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.



b. Erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olarak her bir branş için; asıl, yedek ve başarısız olmak üzere sınav sonuç listesi düzenlenir. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için asıl adayların % 30’una tekabül eden sayıda yedek aday, diğer adaylar için ise adayların bir katına tekabül eden sayıda yedek belirlenir. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları statüsünde başvuru yapan adaylar, normal aday statüsünde asıl aday olarak başarılı olamaması durumunda; Şehit veya vazife malulü ve çocukları kontenjanında değerlendirilir.