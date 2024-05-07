Şişli’de evinden çıkarılmak istenen adam, binayı yakmaya çalıştı

Şişli’de oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan bir kişi, binayı yakmaya çalıştı. Binanın çatı katına çıkarak, dış cephe kısmını ateşe veren şüpheli ile 2 kadın, çilingir yardımıyla içeri giren polisler tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olay sırasında fenalaşan bir kişi hastaneye kaldırılırken, çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şişli’de evinden çıkarılmak istenen adam, binayı yakmaya çalıştı - 1

Şişli’de izinsiz oturduğu iddia edilen dairenin tahliyesine tepki göstererek yangın çıkaran 3 kişi, gözaltına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şişli’de evinden çıkarılmak istenen adam, binayı yakmaya çalıştı - 2

Halide Edip Adıvar Mahallesi’ndeki Kutlubey Sokak’ta 4 katlı bir apartmanda izinsiz oturduğu iddia edilen kişi, binayı tahliye için gelen polis, belediye ve itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Şişli’de evinden çıkarılmak istenen adam, binayı yakmaya çalıştı - 3

Ekiplere kapıyı açmayan bu kişi binanın çatı katına çıkarak dış cephe kısmını ateşe verdi.

Binanı çatısından düşen alevlerin dış cephenin bazı kısımlarıyla binanın önünde park halindeki bir motosiklet ve araçlarda hasara yol açtı.
Şişli’de evinden çıkarılmak istenen adam, binayı yakmaya çalıştı - 4

Ekipler, binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatırken, oluşan küçük çalı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şişli’de evinden çıkarılmak istenen adam, binayı yakmaya çalıştı - 5

İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine çilingir yardımıyla binaya giren ekipler, ateş yakan şüphelinin de aralarında bulunduğu 2’si kadın 3 kişi gözaltına aldı.

Şişli’de evinden çıkarılmak istenen adam, binayı yakmaya çalıştı - 6

Bu sırada fenalaşan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şişli’de evinden çıkarılmak istenen adam, binayı yakmaya çalıştı - 7

Binanın yerinde daha önce gecekondu bulunduğu, mülk sahibi kurum tarafından yaptırılan apartmandaki resmi işlemler tamamlanmadan söz konusu kişinin izinsiz oturduğu belirtildi.

Şişli’de evinden çıkarılmak istenen adam, binayı yakmaya çalıştı - 8
Şişli’de evinden çıkarılmak istenen adam, binayı yakmaya çalıştı - 9
Şişli’de evinden çıkarılmak istenen adam, binayı yakmaya çalıştı - 10
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