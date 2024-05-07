Şişli’de evinden çıkarılmak istenen adam, binayı yakmaya çalıştı
Şişli’de oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan bir kişi, binayı yakmaya çalıştı. Binanın çatı katına çıkarak, dış cephe kısmını ateşe veren şüpheli ile 2 kadın, çilingir yardımıyla içeri giren polisler tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olay sırasında fenalaşan bir kişi hastaneye kaldırılırken, çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Şişli’de izinsiz oturduğu iddia edilen dairenin tahliyesine tepki göstererek yangın çıkaran 3 kişi, gözaltına alındı.