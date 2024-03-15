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2023'ün en popüler bebek isimleri belli oldu: İşte en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri

2023 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen isimler belli oldu. TÜİK tarafından paylaşılan Nüfus İstatistiklerine göre, 2023 yılında 8 bin bebeğe Asel adı verildi. İşte en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri...

2023'ün en popüler bebek isimleri belli oldu: İşte en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri - 1

Türkiye'nin en popüler erkek - kız bebek isimleri belli oldu. İlk 30 ismi paylaşan TÜİK; "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, seçilen yıl içerisinde doğmuş olan bebeklere en çok verilen ilk 30 isim listelenmektedir. İsimler yıla ve cinsiyete göre değişmektedir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

2023'ün en popüler bebek isimleri belli oldu: İşte en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri - 2

BU YIL ERKEKLERDE ALPARSLAN KIZLARDA ASEL İLK SIRADA

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 957'sine Alparslan, 5 bin 538'ine Yusuf, 5 bin 361 tanesine Göktuğ ismi konuldu.

Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Miraç, Ömer, Kerem, Eymen ve Metehan takip etti. Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Asel aldı.

2023'ün en popüler bebek isimleri belli oldu: İşte en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri - 3

Geçen yıl Asel ismi 8 bin 114 bebeğe verildi. Ayrıca 7 bin 614 bebeğe Zeynep, 6 bin 895 bebeğe ise Defne ismi konuldu.

Kız bebeklerde Asel, Zeynep ve Defne isimlerini sırasıyla Zümra, Asya, Elif, Elisa, Lina ve Gökçe takip etti.


EN ÇOK KOYULAN 30 KIZ BEBEK İSMİ

2023'ün en popüler bebek isimleri belli oldu: İşte en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri - 4
2023'ün en popüler bebek isimleri belli oldu: İşte en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri - 5
2023'ün en popüler bebek isimleri belli oldu: İşte en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri - 6



EN ÇOK KOYULAN 30 ERKEK BEBEK İSMİ

2023'ün en popüler bebek isimleri belli oldu: İşte en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri - 7
2023'ün en popüler bebek isimleri belli oldu: İşte en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri - 8
2023'ün en popüler bebek isimleri belli oldu: İşte en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri - 9
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