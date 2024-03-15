2023'ün en popüler bebek isimleri belli oldu: İşte en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri
2023 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen isimler belli oldu. TÜİK tarafından paylaşılan Nüfus İstatistiklerine göre, 2023 yılında 8 bin bebeğe Asel adı verildi. İşte en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri...
Türkiye'nin en popüler erkek - kız bebek isimleri belli oldu. İlk 30 ismi paylaşan TÜİK; "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, seçilen yıl içerisinde doğmuş olan bebeklere en çok verilen ilk 30 isim listelenmektedir. İsimler yıla ve cinsiyete göre değişmektedir." ifadelerini kullandı.