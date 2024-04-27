SON DAKİKA HABERİ | Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı: Kemikler, Berzeg'in kızıyla eşleşti
SON DAKİKA GELİŞMESİ: Balıkesir’de ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti. Böylece ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg’e ait olduğu netleşmiş oldu.
Balıkesir’de ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının, yaklaşık 1 yıldır kayıp olarak aranan Korhan Berzeg’e ait olduğu ortaya çıktı.
Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve aranan Korhan Berzeg’e ait olduğu düşünülen dere yatağında bulunan kemikler, ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda incelemeye alındı.
Kemiklerden alınan DNA örnekleri, Berzeg’in İngiltere’de yaşayan kızı Nisa Berzeg’ten alınan DNA örnekleri ile karşılaştırıldı.
İnceleme sonunda DNA’lar eşleşti.
Böylece bulunan kemik parçalarının Berzeg’e ait olduğu netleşmiş oldu.