SON DAKİKA HABERİ | Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı: Kemikler, Berzeg'in kızıyla eşleşti

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Balıkesir’de ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti. Böylece ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg’e ait olduğu netleşmiş oldu.

SON DAKİKA HABERİ | Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı: Kemikler, Berzeg'in kızıyla eşleşti - 1

Balıkesir’de ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının, yaklaşık 1 yıldır kayıp olarak aranan Korhan Berzeg’e ait olduğu ortaya çıktı.

Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve aranan Korhan Berzeg’e ait olduğu düşünülen dere yatağında bulunan kemikler, ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda incelemeye alındı.

Kemiklerden alınan DNA örnekleri, Berzeg’in İngiltere’de yaşayan kızı Nisa Berzeg’ten alınan DNA örnekleri ile karşılaştırıldı.

İnceleme sonunda DNA’lar eşleşti.

Böylece bulunan kemik parçalarının Berzeg’e ait olduğu netleşmiş oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ | Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı: Kemikler, Berzeg'in kızıyla eşleşti - 2

BUGÜN BİR KEMİK PARÇASI DAHA BULUNDU

Jandarma ekipleri, kemik parçaları ve kıyafetlerin bulunduğu bölgede bugün 62 personel ve 3 köpekle çalışma yaptı. Çalışmada, daha önce parçası bulunan gömleğin bir kısmı ile kol kemiği olduğu düşünülen kemik parçası bulundu.

SON DAKİKA HABERİ | Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı: Kemikler, Berzeg'in kızıyla eşleşti - 3

17 HAZİRAN GÜNÜ EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

SON DAKİKA HABERİ | Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı: Kemikler, Berzeg'in kızıyla eşleşti - 4

GÜNLERCE ARANDI AMA İZ BULUNAMADI

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

SON DAKİKA HABERİ | Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı: Kemikler, Berzeg'in kızıyla eşleşti - 5

23 NİSAN GÜNÜ KIYAFET VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

SON DAKİKA HABERİ | Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı: Kemikler, Berzeg'in kızıyla eşleşti - 6

Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in Gönen'e gelerek DNA örnekleri vermiş, bu numuneler laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderilmişti.

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