SON DAKİKA HABERİ | Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı: Kemikler, Berzeg'in kızıyla eşleşti

BUGÜN BİR KEMİK PARÇASI DAHA BULUNDU

Jandarma ekipleri, kemik parçaları ve kıyafetlerin bulunduğu bölgede bugün 62 personel ve 3 köpekle çalışma yaptı. Çalışmada, daha önce parçası bulunan gömleğin bir kısmı ile kol kemiği olduğu düşünülen kemik parçası bulundu.