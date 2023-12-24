2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerliğe ne kadar zam gelecek?

Ocak zammı ile artış göstermesi beklenen bedelli fiyatı, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor. Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor. İşte, 2024 güncel bedelli askerlik zammı hakkında bilgiler...