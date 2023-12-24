2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerliğe ne kadar zam gelecek?

Bedelli Askerlik Ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile değişiyor. Maaş zamlarının netleşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesini yayımlıyor. Bu genelge ile 6 aylık memur aylık katsayı oranı da belirleniyor. Bu katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerliğe ne kadar zam gelecek?

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerliğe ne kadar zam gelecek? - 1

Ocak zammı ile artış göstermesi beklenen bedelli fiyatı, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor. Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor. İşte, 2024 güncel bedelli askerlik zammı hakkında bilgiler...

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2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerliğe ne kadar zam gelecek? - 2

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti.

2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak.

Memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerliğe ne kadar zam gelecek? - 3

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?


Bedelli askerliğe yüzde 30 zam gelmesi halinde ücret 159.056 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde ise güncel bedelli askerlik tutarı, 171.291 liraya ulaşacak.

Bedelli askerliğe yüzde 50 artış olması durumunda toplam ödeme 183.526 lira olacak.

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerliğe ne kadar zam gelecek? - 4

GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartılmıştı.

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