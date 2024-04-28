Hatalı park sonrası sopalarla meydan savaşı

İstanbul Eyüpsultan'da hatalı park nedeniyle tartışma çıktı. Kavgada kadınlarında olduğu bir grup, minibüs şoförü Halil İbrahim Odabaşı'na sopa ve bıçakla saldırmaya çalıştı. Odabaşı, saldırganlardan korumak için bir markete saklandı. Öfkeli grup ise sinirini minibüsten aldı.

Hatalı park sonrası sopalarla meydan savaşı - 1

Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi üzerinde Halil İbrahim Odabaşı, minibüsünü evinin önüne park etmek istediği sırada hafif ticari bir aracın hatalı park ederek park alanını kapattığını gördü.

Bunun üzerinde aracın önündeki iletişim numarasını arayan Odabaşı, sürücüyü aracını düzgün bir şekilde park etmesi için çağırdı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatalı park sonrası sopalarla meydan savaşı - 2

Araç sahibi aracının park yerini değiştirdikten sonra iki sürücü arasında bir tartışma çıktı.

Hatalı park sonrası sopalarla meydan savaşı - 3

Tartışmanın ardından sürücü bir süre sonra kadınların da olduğu akrabalarından oluşan bir grup ile olay yerinde geri geldi.

Hatalı park sonrası sopalarla meydan savaşı - 4

Gruptakiler Odabaşı'na sopa ve bıçaklarla saldırmaya çalışınca Odabaşı kendini bir markete kilitleyerek saldırganlardan korundu.

Hatalı park sonrası sopalarla meydan savaşı - 5

Öfkeli grup Odabaşı markete sığınınca, ellerindeki sopa ve taşlarla minibüse saldırdı.

Hatalı park sonrası sopalarla meydan savaşı - 6

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleşen gruptakiler, dağıldı.

Hatalı park sonrası sopalarla meydan savaşı - 7

Aracı zarar gören Halil İbrahim Odabaşı emniyete giderek şikayetçi oldu.

Hatalı park sonrası sopalarla meydan savaşı - 8

“HERKES BIÇAKLANMIŞ, SOPALANMIŞ TEK KİŞİYİ DÖVMEYE GELİYOR"

Minibüsü parçalanan Halil İbrahim Odabaş, sözlü bir tartışma yaşadıklarını dile getirdi.

Sonraısnda karşı tarafın hakaret etmeye başladığını ifade eden Odabaş, "Evine gitmesini istedim. O bir hızla gitti giderken, 'İki dakika sonra görüşeceğiz' dedi. İki üç dakika sonra bir baktım arkama kıyametler kopuyor. Herkes bıçaklanmış, sopalanmış tek kişiyi dövmeye geliyorlar. Arkadaşım kaçmamı söyleyince bende bakkala doğru kaçtım. İleri doğru koşunca çocuğun biri beni yakaladı, minibüsün etrafında iki tur döndüm. Tam bana bıçağı saplayacağı sırada tekme attım. Ardından mahalledeki çocuklar buna çullanınca bende kendimi markete attım, kapısını kilitledim. Marketin camına vurmaya başladılar, 'Seni öldüreceğim' diye ardından mahalledekiler sakinleştirince herkes evine gitti." dedi.

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