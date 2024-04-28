Hatalı park sonrası sopalarla meydan savaşı

“HERKES BIÇAKLANMIŞ, SOPALANMIŞ TEK KİŞİYİ DÖVMEYE GELİYOR"

Minibüsü parçalanan Halil İbrahim Odabaş, sözlü bir tartışma yaşadıklarını dile getirdi.

Sonraısnda karşı tarafın hakaret etmeye başladığını ifade eden Odabaş, "Evine gitmesini istedim. O bir hızla gitti giderken, 'İki dakika sonra görüşeceğiz' dedi. İki üç dakika sonra bir baktım arkama kıyametler kopuyor. Herkes bıçaklanmış, sopalanmış tek kişiyi dövmeye geliyorlar. Arkadaşım kaçmamı söyleyince bende bakkala doğru kaçtım. İleri doğru koşunca çocuğun biri beni yakaladı, minibüsün etrafında iki tur döndüm. Tam bana bıçağı saplayacağı sırada tekme attım. Ardından mahalledeki çocuklar buna çullanınca bende kendimi markete attım, kapısını kilitledim. Marketin camına vurmaya başladılar, 'Seni öldüreceğim' diye ardından mahalledekiler sakinleştirince herkes evine gitti." dedi.