Hatalı park sonrası sopalarla meydan savaşı
İstanbul Eyüpsultan'da hatalı park nedeniyle tartışma çıktı. Kavgada kadınlarında olduğu bir grup, minibüs şoförü Halil İbrahim Odabaşı'na sopa ve bıçakla saldırmaya çalıştı. Odabaşı, saldırganlardan korumak için bir markete saklandı. Öfkeli grup ise sinirini minibüsten aldı.
Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi üzerinde Halil İbrahim Odabaşı, minibüsünü evinin önüne park etmek istediği sırada hafif ticari bir aracın hatalı park ederek park alanını kapattığını gördü.
Bunun üzerinde aracın önündeki iletişim numarasını arayan Odabaşı, sürücüyü aracını düzgün bir şekilde park etmesi için çağırdı.