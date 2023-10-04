2024 Kadir Gecesi ne zaman? İşte gelecek yılın Kadir Gecesi tarihi
İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi'nin 2024 tarihi belli oldu. Peki, Kadir Gecesi ne zaman?
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi Ramazan ayında idrak ediliyor. Bu mübarek günün gelecek yıl yani 2024'te ne zaman olacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte, 2O24 Kadir Gecesi tarihi...