İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzeri iniş yaptı

"UÇAK YAKLAŞIK 371 METRE GÖVDE ÜZERİNDE İLERLEDİ"

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada da "Yedek pistler dahil olmak üzere tüm diğer pistlerde uçuş trafiği ve operasyon sorunsuz bir şekilde devam etmektedir." denildi. Kurtarma çalışmaları devam ettiği sırada İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış açıklama yaptı.

Karakış, "Uçak pistimizin üzerine iniş yaştıktan sonra ana iniş takımları üzerinde belli bir noktadan sonra uçağı gövde üzerinde bırakıp çok başarılı bir şekilde yaklaşık 371 metre gövde üzerinde ilerleyerek, piste tam merkez noktada kalarak acil iniş gerçekleştirdi." diye konuştu.