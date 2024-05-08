İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzeri iniş yaptı
İstanbul Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Yabancı bir havayolu şirketine ait Paris-İstanbul seferini yapan kargo uçağı, iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine iniş yapmak zorunda kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki pilotun uçaktan tahliye edildiğini ve pistin uçuşa kapatıldığını bildirdi. Havalimanındaki diğer pistlerde ise, uçuş trafiğinin sorunsuz olarak devam ettiği duyuruldu. Kaza ile ilgili pilot ile kule arasındaki konuşma kaydı da ortaya çıktı.
İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı, ön iniş takımları açılmayınca gövde üzeri iniş yaptı.