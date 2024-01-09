2024 MTV ödeme ücreti: Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksit ödemesi ne zaman?
Yeni yıldan itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi (MTV) rakamları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı. Öte yandan ödeme tarihleri de belli oldu. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksit ödemesi ne zaman? 2024 MTV ödemesi ne kadar olacak?
Araç sahipleri 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ne kadar olacağını merak ediyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre MTV, 2024 yılında yüzde 58,46 oranında arttı. İşte, 2024 MTV ödeme ücreti hakkında bilgiler...