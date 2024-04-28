Adıyaman'da polisin şehit ettiği iki komiser için tören
Adıyaman'da tartıştıkları polis memuru Süleyman Uğur Şahin tarafından öldürülen Başkomiser Kamuran Üçgül ile Komiser Gökhan Özer için tören düzenlendi. Tören sonrası Üçgül'ün cenazesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine, Özer'in cenazesi İstanbul'a gönderildi.
Altınşehir Mahallesi'ndeki Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda merkezde görevli polis memuru Süleyman Uğur Şahin ile Başkomiser Kamuran Üçgül ve Komiser Gökhan Özer arasında nöbet meselesinden tartışma çıktı.