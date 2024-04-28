Adıyaman'da polisin şehit ettiği iki komiser için tören

Adıyaman'da tartıştıkları polis memuru Süleyman Uğur Şahin tarafından öldürülen Başkomiser Kamuran Üçgül ile Komiser Gökhan Özer için tören düzenlendi. Tören sonrası Üçgül'ün cenazesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine, Özer'in cenazesi İstanbul'a gönderildi.

Adıyaman'da polisin şehit ettiği iki komiser için tören - 1

Altınşehir Mahallesi'ndeki Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda merkezde görevli polis memuru Süleyman Uğur Şahin ile Başkomiser Kamuran Üçgül ve Komiser Gökhan Özer arasında nöbet meselesinden tartışma çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adıyaman'da polisin şehit ettiği iki komiser için tören - 2

Tartışmanın büyümesi ile Şahin, beylik tabancasıyla Üçgül ve Özer'e ateş etti.

Adıyaman'da polisin şehit ettiği iki komiser için tören - 3

Şahin diğer polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilirken, hastaneye kaldırılan Üçgül ve Özer, şehit oldu.

Adıyaman'da polisin şehit ettiği iki komiser için tören - 4

TÖRENİ AMBULANSTA TAKİP ETTİ

Şehitler için İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Adıyaman'da polisin şehit ettiği iki komiser için tören - 5

Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Adıyaman milletvekilleri Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz ile şehitlerin yakınları ve meslektaşları katıldı.

Adıyaman'da polisin şehit ettiği iki komiser için tören - 6

Bir operasyon geçirdiği öğrenilen İl Emniyet Mdürü Cihat Dağdeviren ise töreni ambulansta takip etti.

Adıyaman'da polisin şehit ettiği iki komiser için tören - 7

EVLATLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit Üçgül'ün çocukları İrem ve Mete Üçgül, babalarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Adıyaman'da polisin şehit ettiği iki komiser için tören - 8

Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından İl Müftüsü Mevlüt Halikoğlu, dua etti.

Adıyaman'da polisin şehit ettiği iki komiser için tören - 9

Üçgül'ün cenazesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine, Özer'in cenazesi İstanbul'a gönderildi.

Adıyaman'da polisin şehit ettiği iki komiser için tören - 10

Diğer yandan Süleyman Uğur Şahin'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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