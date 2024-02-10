23 ilde 43,5 milyon liralık vurgun: 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandıran 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Dolandırıcıların bu yöntemle 43,5 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlendi.

23 ilde 43,5 milyon liralık vurgun: 3 kişi tutuklandı - 1

Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, Akçakale ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı.

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23 ilde 43,5 milyon liralık vurgun: 3 kişi tutuklandı - 2

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilerin dolandırıcılık için kullandıkları dijital materyaller ele geçirildi.

23 ilde 43,5 milyon liralık vurgun: 3 kişi tutuklandı - 3

Şüphelilerin, 23 ilde 33 kişiyi 43 milyon 508 bin 299 lira dolandırdıkları tespit edildi.

23 ilde 43,5 milyon liralık vurgun: 3 kişi tutuklandı - 4

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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