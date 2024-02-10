23 ilde 43,5 milyon liralık vurgun: 3 kişi tutuklandı
Şanlıurfa’da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandıran 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Dolandırıcıların bu yöntemle 43,5 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlendi.
Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.Kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, Akçakale ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı.