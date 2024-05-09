Cuma günü için çöl tozu alarmı: Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), raporlarına göre, yaz değerlerine çıkan sıcaklıkların 5 derece düşmesi bekleniyor. Marmara'da poyraz kuvvetli ve soğuk esip üşetecek. Cumartesi ise tüm yurtta yağış hakim iken Türkiye'ye Arabistan ve Afrika'dan yeniden çöl tozu geliyor. Uzmanlar, toz taşınımının özellikle cuma günü yoğunlaşacağına dikkat çekti. İşte Ankara, İzmir, İstanbul'da günlük hava tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da, cumartesi günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen toz taşınımının pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.
Toz taşınımının Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'da orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, diğer yerlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.
Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.