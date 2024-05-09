Cuma günü için çöl tozu alarmı: Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), raporlarına göre, yaz değerlerine çıkan sıcaklıkların 5 derece düşmesi bekleniyor. Marmara'da poyraz kuvvetli ve soğuk esip üşetecek. Cumartesi ise tüm yurtta yağış hakim iken Türkiye'ye Arabistan ve Afrika'dan yeniden çöl tozu geliyor. Uzmanlar, toz taşınımının özellikle cuma günü yoğunlaşacağına dikkat çekti. İşte Ankara, İzmir, İstanbul'da günlük hava tahmini...

Cuma günü için çöl tozu alarmı: Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da, cumartesi günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen toz taşınımının pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımının Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'da orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, diğer yerlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.

Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma günü için çöl tozu alarmı: Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM),  günlük hava tahmini raporunu yayımladı.

Beş büyük kentte hava güneşli, rüzgarlar hafif. İstanbul'da bugünden itibaren poyraz kuvvetli ve soğuk esecek.

Bursa'da bugün yağmur geçişleri var. İstanbul 21, Ankara 25, İzmir 27, Bursa 23, Antalya 24 derece.

Cuma günü için çöl tozu alarmı: Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Marmara'da rüzgar bir gün daha hafif esecek, sonraki günlerde ise poyraz kuvvetlenecek. Perşembe Balıkesir-Çanakkale civarında, cuma bölge genelinde yağmur var. Edirne ve Balıkesir 23, Çanakkale 22 derece.

Cuma günü için çöl tozu alarmı: Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

İç Anadolu güneşli, hava sakin, Eskişehir 24, Konya 24, Kayseri 22, Sivas 22derece. Gece sıcaklıkları da arttı, sabahlar daha ılık başlıyor. Perşembe ve cuma en sıcak günler.

Cuma günü için çöl tozu alarmı: Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

Ege'de çarşamba bölge genelinde rüzgar hafif ve hava açık, perşembe Manisa-Denizli kesiminde yağmur geçişleri görülebilecek, Manisa 28, Muğla 26, Denizli 30, Bodrum 28 derece.

Cuma günü için çöl tozu alarmı: Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Akdeniz'de iki gün daha hava güneşli, perşembe lodosla daha nemli olacak. Adana 30, Hatay 28, Isparta 24 derece. Cuma bölgeye yeniden yağmur geliyor.

Cuma günü için çöl tozu alarmı: Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Karadeniz'in genelinde hava açık, Batı Karadeniz daha ılık.

Bolu 25, Zonguldak 22, Trabzon 19, Samsun 19 derece. Perşembe Bolu-Kastamonu arasında yağış geçişleri olacak.

Cuma günü için çöl tozu alarmı: Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

Güneydoğu'da Gaziantep civarı güneşli, Mardin kesimi ise yağmurlu. Gaziantep 28, Diyarbakır 26derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Hakkari boyunca yağış hafif şekilde devam edecek. Malatya civarı parçalı bulutlu. Erzurum 18, Malatya 23 derece.

Cuma günü için çöl tozu alarmı: Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

9 MAYIS

Cuma günü için çöl tozu alarmı: Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

10 MAYIS

Cuma günü için çöl tozu alarmı: Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

11 MAYIS

Cuma günü için çöl tozu alarmı: Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

12 MAYIS

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