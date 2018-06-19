24 Haziran seçimlerinde oy kullanacakların dikkat etmesi gerekenler (Oy verme günü rehberi)
Anadolu Ajansı
24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. 59 milyon 391 bin 328 seçmen sandık başına gidecek. İşte oy kullanacak vatandaşların seçim günü dikkat etmesi gerekenler...
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OY VERME SAATLERİ 08.00-17.00
Saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak.
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2Seçmenler üzerinde kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.
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3Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak, seçmenler hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden de öğrenebilecek.
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4Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek akabinde oyunu kullanmasını isteyecek.
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5Cep telefonu, fotoğrf ve film makinası gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmeyecek.
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6Oy pusulası basılacak mühür, tercih edilen alanın dışına taşırılmayacak. Mühürlenen yer dışta kalacak şekilde oy pusulası katlanıp zarfa konulacak. Seçmenler, zarfı sandığa attıktan sonra, sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşına imzasını atacak.
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7Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, hiç kimse oraya giremeyecek.
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8Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak.
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9Pusulada tercih edilen alanın dışına taşırmamak suretiyle "TERCİH" veya "EVET" mührü basılması gerekecek.
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10Oy pusulasına "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak.
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11Seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilmeyecek.
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12Sandık, bu iş ve işlemler tamamlandıktan sonra, oy verme yerinde hazır bulunanların gözü önünde, sandık kurulu başkanı tarafından açılacak.
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13Önce Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.