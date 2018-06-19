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24 Haziran seçimlerinde oy kullanacakların dikkat etmesi gerekenler (Oy verme günü rehberi)

Anadolu Ajansı

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. 59 milyon 391 bin 328 seçmen sandık başına gidecek. İşte oy kullanacak vatandaşların seçim günü dikkat etmesi gerekenler...

  • 1

    OY VERME SAATLERİ 08.00-17.00

    Saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak. 

  • 2

    Seçmenler üzerinde kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.
  • 3

    Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak, seçmenler hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden de öğrenebilecek.
  • 4

    Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek akabinde oyunu kullanmasını isteyecek.
  • 5

    Cep telefonu, fotoğrf ve film makinası gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmeyecek.
  • 6

    Oy pusulası basılacak mühür, tercih edilen alanın dışına taşırılmayacak. Mühürlenen yer dışta kalacak şekilde oy pusulası katlanıp zarfa konulacak. Seçmenler, zarfı sandığa attıktan sonra, sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşına imzasını atacak.
  • 7

    Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, hiç kimse oraya giremeyecek.
  • 8

    Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak.
  • 9

    Pusulada tercih edilen alanın dışına taşırmamak suretiyle "TERCİH" veya "EVET" mührü basılması gerekecek.
  • 10

    Oy pusulasına "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak.
  • 11

    Seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilmeyecek.
  • 12

    Sandık, bu iş ve işlemler tamamlandıktan sonra, oy verme yerinde hazır bulunanların gözü önünde, sandık kurulu başkanı tarafından açılacak.
  • 13

    Önce Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
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