25 yıllık evi orman yangınında kül oldu

"O ANI ANCAK GÖZYAŞLARIM ANLATABİLİR"

Alevleri gördüklerinde çok korktuklarını ve jandarma ekiplerinin yanlarına gelip, "Hayvanların iplerini kesip kaçın" dediğini anlatan Cilgörüzoğlu, "Kaçıp Adana’ya geldik. Yaşadığım o anı, ancak gözyaşlarım anlatabilir. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. 25 sene önce bu evi yaptırdık. Yıllardır biriktirip emek verdiğimiz her şey yandı kül oldu. Canımızın sağ olması tek tesellimiz. En çok ona seviniyoruz’’ dedi.