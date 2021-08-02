25 yıllık evi orman yangınında kül oldu

DHA 02.08.2021 - 14:31
Adana’nın Aladağ ilçesinde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Hatice Cilgörüzoğlu’nun (55) yıllarca çalışıp para biriktirerek yaptırdığı evi ile ahırı ve ambarı, orman yangınında kül oldu.
Kullanılacak tek malzemesi kalmayan Cilgörüzoğlu, yangında uykuda olduklarını ve canlarını kurtarmak için kaçarak evlerini terk ettiklerini söyledi. Cilgörüzoğlu, "Canımızın sağ olması, tek tesellimiz" dedi.
"O ANI ANCAK GÖZYAŞLARIM ANLATABİLİR"
Alevleri gördüklerinde çok korktuklarını ve jandarma ekiplerinin yanlarına gelip, "Hayvanların iplerini kesip kaçın" dediğini anlatan Cilgörüzoğlu, "Kaçıp Adana’ya geldik. Yaşadığım o anı, ancak gözyaşlarım anlatabilir. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. 25 sene önce bu evi yaptırdık. Yıllardır biriktirip emek verdiğimiz her şey yandı kül oldu. Canımızın sağ olması tek tesellimiz. En çok ona seviniyoruz’’ dedi.