29 kişinin can verdiği yangın faciasında binanın mimarı konuştu: Tek giriş değildi, çıkışı kapatmış olabilirler
İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği Masquerade isimli gece kulübü yangının ardından binanın mimarlarından Mehmet Enver Horozoğlu projenin 1972 yılında çizildiğini söyledi. Horozoğlu, binanın direkt sinema salonu olarak çidiliğini ve üstte balkon olduğunu dile getirip "Çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi." dedi.
Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıkmış ve 29 kişi hayatını kaybetmişti.