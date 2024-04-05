imsakiye

29 kişinin can verdiği yangın faciasında binanın mimarı konuştu: Tek giriş değildi, çıkışı kapatmış olabilirler

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği Masquerade isimli gece kulübü yangının ardından binanın mimarlarından Mehmet Enver Horozoğlu projenin 1972 yılında çizildiğini söyledi. Horozoğlu, binanın direkt sinema salonu olarak çidiliğini ve üstte balkon olduğunu dile getirip "Çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi." dedi.

29 kişinin can verdiği yangın faciasında binanın mimarı konuştu: Tek giriş değildi, çıkışı kapatmış olabilirler - 1

Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıkmış ve 29 kişi hayatını kaybetmişti.

VİDEOYA GİT: Beşiktaş'taki yangın faciasının başlangıç anı

TÜRKİYE HABERLERİ

29 kişinin can verdiği yangın faciasında binanın mimarı konuştu: Tek giriş değildi, çıkışı kapatmış olabilirler - 2

Facianın meydana geldiği gece kulübünde inceleme devam ederken binanın mimarı Zeki Öztekin’in yanında çalışan mimar Mehmet Enver Horozoğlu, projeyi kendisinin çizdiğini söyledi.

29 kişinin can verdiği yangın faciasında binanın mimarı konuştu: Tek giriş değildi, çıkışı kapatmış olabilirler - 3

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1971 yılında mezun olduktan sonra 1972’de binanın projesini çizdiğini ifade eden Horozoğlu, yangın sonrası binadaki son durumu görmeye geldi.

29 kişinin can verdiği yangın faciasında binanın mimarı konuştu: Tek giriş değildi, çıkışı kapatmış olabilirler - 4

“ÇIKIŞ VARDI, BEN ÇİZDİM HATIRLIYORUM"

Horozoğlu, binanın altını sinema olarak çizdiklerini ifade edip "1972 yılında çizdiğimizi hatırlıyorum, eskiden bu inşaatlar iki senede ancak biterdi. Direkt sinema salonu olarak çizildi. Ben çizdim çünkü biliyorum." dedi.

29 kişinin can verdiği yangın faciasında binanın mimarı konuştu: Tek giriş değildi, çıkışı kapatmış olabilirler - 5

Çizimlerde üstte balkon olduğunu ve binanın bir süre sinema salonu olarak faaliyet gösterdiğini dile getiren Horozoğlu, "Yukarıda pasaj vardı, pasajdan iniş vardı ama bunun çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi." dedi.

29 kişinin can verdiği yangın faciasında binanın mimarı konuştu: Tek giriş değildi, çıkışı kapatmış olabilirler - 6
29 kişinin can verdiği yangın faciasında binanın mimarı konuştu: Tek giriş değildi, çıkışı kapatmış olabilirler - 7
29 kişinin can verdiği yangın faciasında binanın mimarı konuştu: Tek giriş değildi, çıkışı kapatmış olabilirler - 8
29 kişinin can verdiği yangın faciasında binanın mimarı konuştu: Tek giriş değildi, çıkışı kapatmış olabilirler - 9
29 kişinin can verdiği yangın faciasında binanın mimarı konuştu: Tek giriş değildi, çıkışı kapatmış olabilirler - 10
DAHA FAZLA GÖSTER