3 il için turuncu kodlu yağış uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak)

AKDENİZ'DE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan hava tahminine göre, akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların iç kesimlerde 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan, Antalya ile Konya karayolundaki geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli güneyli rüzgar ve kıyı şeridinde yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.