3 il için turuncu kodlu yağış uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ile Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Konya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan hava tahminine göre, akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların iç kesimlerde 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor.
Vatandaşlardan, Antalya ile Konya karayolundaki geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli güneyli rüzgar ve kıyı şeridinde yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Doğu Akdeniz'de rüzgarın, ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmekte.
İstanbul'da bugün çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir hava hakim olacak.
MGM tarafından Antalya, Isparta ve Burdur için turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların iç kesimlerde 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor.
TURUNCU KOD NEDİR? Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.