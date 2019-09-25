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3 ilde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

DHA

İzmir, Manisa ve Aydın'da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle üç kentin birçok noktasında ev ve işyerlerini su basarken, trafikteki çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege Bölgesi için yaptığı sağanak yağış uyarılarının ardından, gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat
    süren sağanak yağış İzmir'de hayatı olumsuz etkiledi.
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    Şiddetli yağış nedeniyle kentteki birçok ev ve işyerini su bastı. Su baskınları nedeniyle birçok evde ve iş yerinde hasar meydana geldi.
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    Mağdur olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirirken kendi imkânları ile evlerindeki suları tahliye etti. Trafikteki çok sayıda araç da
    yolların göle dönmesi nedeniyle mahsur kaldı.
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    Ayrıca, etkili olan sağanak yağış nedeniyle Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi'nde de su baskını yaşandı. Görevli polis memurları, itfaiye
    ekipleri gelinceye kadar kendi imkânları ile polis merkezinin içinde ve bahçesindeki suyu tahliye etti
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    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. 

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    MANİSA'DA SAĞANAK

    MANİSA'DA SAĞANAK

    Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Şehitler Mahallesi'nde bulunan kapalı otopark ve pazar yerini su bastı. 

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    Sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinde bazı araçlar mahsur kaldı. 

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    İtfaiye ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Mahalle sakinleri yetkililerden su baskınlarına karşı çözüm üretilmesini istedi.
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    DİDİM'DE ARABALAR SÜRÜKLENDİ

    DİDİM'DE ARABALAR SÜRÜKLENDİ

    Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir otomobil denize sürüklendi.

    İlçede gece boyunca etkisini sürdüren kuvvetli sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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