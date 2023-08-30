30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anıyoruz

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu günün erken saatlerinden itibaren başladı. Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor. 30 Ağustos coşkusunu sosyal medya hesaplarından dile getirmek isteyen vatandaşlar, Zafer Bayramı mesajlarını inceliyor. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajlarından örnekler...

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anıyoruz - 1

Tarihin en büyük kahramanlık destanının yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar sosyal medyaya da yansıyacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu sosyal medya hesaplarından dile getirmek isteyenler için kutlama mesajlarını derledik.

TÜRKİYE HABERLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anıyoruz - 2

ZAFER BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

"Kahraman ecdadımızı rahmetle, duayla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız Kutlu Olsun."

"Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Yıldırım Kemallerimize minnetle…
Zafere giden yolda dur durak bilmeden koşan kahramanlarımızın ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. "

"Ulusumuzun yükselişinin taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun! Bağımsızlık mücadelemizin kahramanları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anıyoruz - 3

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bu önemli günü coşkuyla paylaşıyoruz! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun."

"Atatürk'ün işaret ettiği yolda, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetini sonsuza dek yaşatacağımıza olan inancımız tamdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun

“Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin yıldönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun!”

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bizlere bağımsızlığımızı armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını özlemle ve saygıyla anıyoruz. Kararlılık ve cesaretle savaşarak bağımsızlığımızı kazanan bu kahramanlar sayesinde zafer bizimdir. Bayramımız kutlu olsun."

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anıyoruz - 4

“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez.”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 101. yılı kutlu olsun!"

"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."

"30 Ağustos zaferi, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır."

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anıyoruz - 5

CUMHURİYETİN 100.YILINA ÖZEL HAZIRLANAN MARŞLA KUTLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı programında, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş ilk defa seslendirilecek.Kutlamalar kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı" iki bölümden oluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın saat 19.00'daki gösterisiyle başlayacak programa 4 bin 500 kişinin katılımı bekleniyor. Programda, ağırlıklı olarak askeri unsurlar, şehit ve gazi yakınları bulunacak.

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