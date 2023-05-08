45 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı: Atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? (2023 MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "45 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında açıklandı. 2-6 Mayıs tarihleri arasında MEB üzerinden atama tercihlerini yapan öğretmen adayları, 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? İşte, 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları sorgulama ekranı.

45 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı: Atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? (2023 MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları) - 1

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına atanacak 45 bin öğretmen için atama tercih sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "45 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında, atanan öğretmenler belirlendi. Peki, atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? İşte 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları sorgulama.

BAKAN ÖZER: TEK SEFERDEKİ EN YÜKSEK ATAMA

TÜRKİYE HABERLERİ

45 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı: Atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? (2023 MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları) - 2

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Atama tercihleri 2-6 Mayıs'ta tamamlanan öğretmen adaylarının, tercih sonuçları açıklandı. 

45 bin öğretmen atama sonuçları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "45 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında duyuruldu. Atama sonuçları saat 12.00 itibarıyla görüntülenebiyor.

45 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı: Atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? (2023 MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları) - 3

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

45 bin öğretmen atama tercih sonuçları e-Devlet üzrinden erişime açıldı. Öğretmen adayları atama tercih sonuçlarının e-Devlet giriş ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra görüntüleyebilecek.

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefon numaralarına atama sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilecek.

ATAMA TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

45 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı: Atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? (2023 MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları) - 4

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

45 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı: Atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? (2023 MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları) - 5

ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL'DEN İTİBAREN OKULLARDA OLACAK

Atama tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, atanan öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

45 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı: Atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? (2023 MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları) - 6

SÖZLÜ SINAVLAR NİSAN AYINDA YAPILMIŞTI

45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapıldı, sonuçlar 18 Nisan'da açıklandı.

45 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı: Atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? (2023 MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları) - 7

"TEK SEFERDE EN BÜYÜK ATAMA"

"45 bin Öğretmen Atama Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek." ifadelerinde bulundu.

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