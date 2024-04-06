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5 km arayla yanarak öldüler: 3 kişilik aile cinayete kurban gitmiş!

Mersin'de bir anne ve 11 yaşındaki oğlu, evde yanarak hayatını kaybetmiş halde bulundu. Yaklaşık yarım saat sonra 5 kilometre mesafede bir otomobil yandı. Araçta ölen kişinin de baba olduğu belirlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.E.’nin (35), anne ile oğlunu eterle bayılttığı, Nurgül Kaya'nın parmağındaki altın yüzüğü çalıp, evi ateşe verdiği, Neşet Kaya'yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı ortaya çıktı.

5 km arayla yanarak öldüler: 3 kişilik aile cinayete kurban gitmiş! - 1

Mersin'in Erdemli ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi’nde çiftçi Neşet Kaya'ya ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri söndüren ekipler, yatak odasında Kaya'nın eşi Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın yanmış cesetlerini buldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

5 km arayla yanarak öldüler: 3 kişilik aile cinayete kurban gitmiş! - 2

Yaklaşık yarım saat sonra ise itfaiyeye, yanan eve 5 kilometre uzaklıkta, İlemin-Erdemli kara yolunda otomobil yangını ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın da kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemede, direksiyon başındaki sürücü Neşet Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

5 km arayla yanarak öldüler: 3 kişilik aile cinayete kurban gitmiş! - 3

Kaya çifti ile oğullarının cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan 3 kişi, yakınları tarafından alınarak, İlemen Mahallesi Mezarlığında yan yana defnedildi.

5 km arayla yanarak öldüler: 3 kişilik aile cinayete kurban gitmiş! - 4

CİNAYET ÇIKTI, ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı mahallede yaşayan H.E. gözaltına alındı. Şüphelinin, girdiği evde anne ile oğlunu eterle bayılttıktan sonra Nurgül Kaya'nın parmağındaki altın yüzüğü çalıp, evi ateşe verdiği belirlendi. H.E.’nin Neşet Kaya'yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı ortaya çıktı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.E., adliyeye sevk edildi. Öte yandan H.E.'nin altın yüzüğü kuyumcuda bozdurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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