5 km arayla yanarak öldüler: 3 kişilik aile cinayete kurban gitmiş!

Yaklaşık yarım saat sonra ise itfaiyeye, yanan eve 5 kilometre uzaklıkta, İlemin-Erdemli kara yolunda otomobil yangını ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın da kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemede, direksiyon başındaki sürücü Neşet Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.