5 km arayla yanarak öldüler: 3 kişilik aile cinayete kurban gitmiş!
Mersin'de bir anne ve 11 yaşındaki oğlu, evde yanarak hayatını kaybetmiş halde bulundu. Yaklaşık yarım saat sonra 5 kilometre mesafede bir otomobil yandı. Araçta ölen kişinin de baba olduğu belirlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.E.’nin (35), anne ile oğlunu eterle bayılttığı, Nurgül Kaya'nın parmağındaki altın yüzüğü çalıp, evi ateşe verdiği, Neşet Kaya'yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı ortaya çıktı.
Mersin'in Erdemli ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi’nde çiftçi Neşet Kaya'ya ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri söndüren ekipler, yatak odasında Kaya'nın eşi Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın yanmış cesetlerini buldu.