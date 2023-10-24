Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

5 yıldızlı otelde infaz edilen “Lotu Guli” cinayetinde 8 kişiye müebbet istemi

“Lotu Guli” lakaplı Nadir Salifov’un 3 yıl önce Antalya’nın Serik ilçesinde öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 5’i tutuklu, 8 sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

5 yıldızlı otelde infaz edilen “Lotu Guli” cinayetinde 8 kişiye müebbet istemi - 1

Silahlı suç örgütü lideri “Nazır Azizoğlu” kimliğini kullanan “Lotu Guli” lakaplı Nadir Salifov’un öldürülmesine ilişkin davada savcı talebini açıkladı.

Salifov, 20 Ağustos 2020 günü, Serik’teki 5 yıldızlı bir otelin restoranında, yakın adamlarından Khagan Zeynalov tarafından tabancayla başına 2 el ateş edilerek öldürüldü.

Salifov’un adamlarının karşı ateş açmasıyla yaralanan Khagan Zeynalov, otelden kaçıp kendisini bekleyen Amir Hamidli’nin kullandığı kiralık otomobille kaçtı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Salifov, kurtarılamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

5 yıldızlı otelde infaz edilen “Lotu Guli” cinayetinde 8 kişiye müebbet istemi - 2

“KASTEN ÖLDÜRMEK”TEN TUTUKLANDILAR

Antalya polisinin araştırmasında, otomobilin Denizli’de olduğu tespit edildi.

Şüpheliler Khagan Zeynalov ve Amir Hamidli, Denizli’de polisin yol uygulamasında yakalandı.

Otomobildeki aramada şüphelilerle birlikte tabanca ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Zeynalov yaralı olduğu için hastaneye götürülüp tedavi ettirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.
5 yıldızlı otelde infaz edilen “Lotu Guli” cinayetinde 8 kişiye müebbet istemi - 3

“LENKARANKSİ”NİN ADAMLARI İNTİKAM ALDI

Öldürülen Nadir Salifov’un, “Lotu Guli” lakabıyla tanınan Azerbaycanlı silahlı suç örgütü lideri olması ve cinayetin organize şekilde örgütlü işlenmiş olabileceğini değerlendiren Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, dosyanın “yetkisizlik” kararıyla kendilerine gönderilmesini istedi.

Bu taleple dosya, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, olayın 18 Ağustos 2016’da Beşiktaş’ta öldürülen “Lenkaranski” lakaplı Rovshan Canıyev cinayetinin intikamını almak amacıyla gerçekleştirildiği belirlendi.
5 yıldızlı otelde infaz edilen “Lotu Guli” cinayetinde 8 kişiye müebbet istemi - 4

Azerbaycan uyruklu Khagan Zeynalov ve Amir Hamidli ile Ali Movlamlı, Camal Hasanov, Jafar Alizada, Khanımnisa Mammadova, Namig Janiyev, Rasul Gasanov, Umid Najafov, Cemil Keleş, Erkan Aşan ve avukat Nürsen Arasoğlu’nun olayla ilgili olduğu değerlendirmesiyle İstanbul ve Erzurum’da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda Ali Movlamlı, Rasul Gasanov, Umid Najafov ile Cemil Keleş, Erkan Aşan ve avukat Nürsen Arasoğlu gözaltına alındı.

Avukat Nürsen Arasoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklandı.

 Camal Hasanov, Jafar Alizada, Khanımnisa Mammadova, Namig Janiyev hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
5 yıldızlı otelde infaz edilen “Lotu Guli” cinayetinde 8 kişiye müebbet istemi - 5

DAVA SERİK’E GÖNDERİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, örgüt üyelerinin kendilerine verilen görevleri yaptıkları ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianame üzerinde yapılan incelemenin ardından, cinayetin Antalya'nın Serik ilçesinde işlendiği belirtilerek, “yetkisizlik” kararıyla dosya, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Olayla ilgili dava süreci başlarken, ikinci duruşmada sanıklardan Cemil Keleş ve Erkan Aşan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 5’inci duruşması yapıldı.

Duruşmada savcı davayla ilgili esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

İstanbul Beşiktaş’ta 18 Ağustos 2016 gecesi organize suç örgütü lideri Azerbaycan uyruklu “Lenkaranski” lakaplı Rovshan Canıyev'in öldürülmesinden “Lotu Guli” lakaplı Azerbaycan uyruklu silahlı suç örgütü lideri Nadir Salifov’un sorumlu tutulduğunu belirten savcı, esas hakkındaki görüşünde şu ifadeleri kullandı:

“20.08.2020 günü saat 00.10 sıralarında Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi Mimar Sinan Caddesindeki otelde, Nadir Salifov’un otelin alakart bölümündeyken Khagan Zeynalov tarafından kafasına ateşli silahla ateş edilmek suretiyle öldürüldüğü, dosya kapsamına alınan kamera görüntülerine göre; Khagan’ın otel koridorundan koşarak uzaklaştığı, arkasından ise elinde iki adet silah bulunan Isaev Dashdamır’ın Khagan’ı kovaladığı, otel çıkışında ise Amir Hamidli tarafından kiralanan 34 CBG 625 plakalı bir aracın Khagan’ı alarak otelden uzaklaştığının belirlendiği, aracın PTS kayıtlarının takip edilmesi sonucu Denizli iline gittiğinin belirlendiği ve burada araç içerisinde Khagan Zeynalov ile Amir Hamidli'nin yakalandığı anlaşıldı.”

5 yıldızlı otelde infaz edilen “Lotu Guli” cinayetinde 8 kişiye müebbet istemi - 6

Savcı, esas hakkındaki görüşünde; Jafar Alizada, Namig Janiyev, Khanımnisa Mammadova ve Camal Hasanov hakkında çıkartılan yakalama emirlerinin infaz edilememiş olması nedeniyle haklarında ayırma kararı verilmesini talep ederek; diğer sanıklar Ali Movlamlı, Amir Hamidli, Cemil Keleş, Erkan Aşan, Khagan Zeynalov, Nürsen Arasoğlu, Rasul Gasanov, Umid Najafov hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi.

Duruşmada söz alan sanıklar kendilerinin olayla ilgili olmadığını savunarak tahliye edilmelerini ve beraatlarına karar verilmesini isterken, sanık avukatları savunmalarını hazırlamaları için süre talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Khagan Zeynalov, Ali Movlamlı, Amir Hamidli ve Rasul Gasanov’un tutukluluk halinin devamına, sanık avukatlarının talebi doğrultusunda savunmalar için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
DAHA FAZLA GÖSTER