5 yıldızlı otelde infaz edilen “Lotu Guli” cinayetinde 8 kişiye müebbet istemi

DAVA SERİK’E GÖNDERİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, örgüt üyelerinin kendilerine verilen görevleri yaptıkları ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianame üzerinde yapılan incelemenin ardından, cinayetin Antalya'nın Serik ilçesinde işlendiği belirtilerek, “yetkisizlik” kararıyla dosya, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Olayla ilgili dava süreci başlarken, ikinci duruşmada sanıklardan Cemil Keleş ve Erkan Aşan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 5’inci duruşması yapıldı.

Duruşmada savcı davayla ilgili esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

İstanbul Beşiktaş’ta 18 Ağustos 2016 gecesi organize suç örgütü lideri Azerbaycan uyruklu “Lenkaranski” lakaplı Rovshan Canıyev'in öldürülmesinden “Lotu Guli” lakaplı Azerbaycan uyruklu silahlı suç örgütü lideri Nadir Salifov’un sorumlu tutulduğunu belirten savcı, esas hakkındaki görüşünde şu ifadeleri kullandı:

“20.08.2020 günü saat 00.10 sıralarında Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi Mimar Sinan Caddesindeki otelde, Nadir Salifov’un otelin alakart bölümündeyken Khagan Zeynalov tarafından kafasına ateşli silahla ateş edilmek suretiyle öldürüldüğü, dosya kapsamına alınan kamera görüntülerine göre; Khagan’ın otel koridorundan koşarak uzaklaştığı, arkasından ise elinde iki adet silah bulunan Isaev Dashdamır’ın Khagan’ı kovaladığı, otel çıkışında ise Amir Hamidli tarafından kiralanan 34 CBG 625 plakalı bir aracın Khagan’ı alarak otelden uzaklaştığının belirlendiği, aracın PTS kayıtlarının takip edilmesi sonucu Denizli iline gittiğinin belirlendiği ve burada araç içerisinde Khagan Zeynalov ile Amir Hamidli'nin yakalandığı anlaşıldı.”