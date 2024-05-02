51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasındaki tahliyeler acılı ailelerin tepkisine neden oldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden gelen raporda da kolon kesilmesinin sabit olduğunu belirten Çakar, karara anlam veremediklerini belirterek, “Binanın ana taşıyıcı kolonu olan S11 kolonunun kesildiği tespit edildi. Mahkeme tarafından yapılan keşifte yapılmadığı iddia edilen kolonların yapıldığı, yapılan bu kolonun daha sonra ana taşıyıcı S11’in kesildiği tespit edildi. Bu raporda sabit. Hatta bu raporda S11 kolonunun binanın ana taşıyıcı olduğu, bunun kesildiği ve bu nedenle de binanın yıkıldığı tespit edildi. Daha sonra mahkeme tarafından dosya Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne gönderildi. KTÜ'den rapor 1 hafta önce dosyaya girdi. Dosyada az önce bahsettiğim S11 kolonunun ortak heyetin görüşü neticesinde kesildiği tespit edilmiştir deniliyor. Mahkeme kolon kesildiği sadece bu değil, en az 5-6 raporda sabit olmasına rağmen kolon kesenleri tahliye etti.” dedi.

Mahkemenin verdiği karara anlam veremediklerini söyleyen avukat Çakar, şöyle devam etti:

“Mahkeme dosyasında yetersiz ve çelişkili raporlar var, yeni bir bilirkişi raporu mutlaka alınmalı. Binanın sahipleri tarafından taşıyıcı kolonlarının kesildiği raporlarda tespit edilmiş. Mahkemenin erken tahliye kararı tüm taraflarda şaşkınlık yarattı. Mahkemeye itiraz dilekçelerimizi yazıp ulaştırdık.”