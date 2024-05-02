51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasındaki tahliyeler acılı ailelerin tepkisine neden oldu
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında tutuklu yargılanan 4 sanıktan 3’ü tahliye edildi. Tahliye kararları aileler ve avukatların tepkisine neden oldu. Furkan Apartmanı’nda yakınlarını yitirenlerin avukatı, “Binanın sahipleri tarafından taşıyıcı kolonlarının kesildiği raporlarda tespit edilmiş. Mahkemenin erken tahliye kararı tüm taraflarda şaşkınlık yarattı.” dedi.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan Furkan Apartmanı’na ilişkin davada verilen tahliye kararları acılı ailelerin tepkisine neden oldu.
Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkıldı.
Enkaz altında kalan 51 kişi yaşamını yitirirken, binanın yıkılmasında ihmali bulunduğu belirlenen fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan ile sahip oldukları daire ve iş yerlerinde kolon kestikleri iddia edilen Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay tutuklandı.
Soruşturma kapsamında savcılık 4 tutuklu sanık ile apartmanın müteahhitleri Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.