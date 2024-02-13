53 gündür kapalı tutulan yolda çalışma: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu

Van - Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde 4-5 Şubat 2020’de yaşanan 2 çığ felaketinde 11’i asker, 8’i güvenlik korucusu, 3’ü itfaiye eri olmak üzere toplam 42 kişi şehit oldu, 84 kişi yaralandı.