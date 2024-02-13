53 gündür kapalı tutulan yolda çalışma: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu

Van merkezi ile Bahçesaray ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan karayolu, kar yağışı nedeniyle 53 gündür kapalı tutuluyor. Kar yağışının durmasıyla birlikte harekete geçen ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu karayolunda çalışmalarını sürdürüyor.

53 gündür kapalı tutulan yolda çalışma: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu - 1

Van - Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde 4-5 Şubat 2020’de yaşanan 2 çığ felaketinde 11’i asker, 8’i güvenlik korucusu, 3’ü itfaiye eri olmak üzere toplam 42 kişi şehit oldu, 84 kişi yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

53 gündür kapalı tutulan yolda çalışma: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu - 2

Acı olayın ardından başka felaketlerin yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

53 gündür kapalı tutulan yolda çalışma: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu - 3

Van - Bahçesaray karayolu da çığ tehlikesi, kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2023’te trafiğe kapatıldı.

53 gündür kapalı tutulan yolda çalışma: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu - 4

Bu süreçte 13 bin nüfuslu ilçe, ulaşımı Bitlis’in Hizan ilçesi ile bağlantılı yoldan sağladı.

53 gündür kapalı tutulan yolda çalışma: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu - 5

Kar yağışının durması ile 53 gündür kapalı olan karayolunda, Karayolları’na bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.

53 gündür kapalı tutulan yolda çalışma: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu - 6

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

53 gündür kapalı tutulan yolda çalışma: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu - 7
53 gündür kapalı tutulan yolda çalışma: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu - 8
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