53 gündür kapalı tutulan yolda çalışma: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu
Van merkezi ile Bahçesaray ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan karayolu, kar yağışı nedeniyle 53 gündür kapalı tutuluyor. Kar yağışının durmasıyla birlikte harekete geçen ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu karayolunda çalışmalarını sürdürüyor.
Van - Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde 4-5 Şubat 2020’de yaşanan 2 çığ felaketinde 11’i asker, 8’i güvenlik korucusu, 3’ü itfaiye eri olmak üzere toplam 42 kişi şehit oldu, 84 kişi yaralandı.