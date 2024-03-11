57 kişinin hayatını kaybettiği Isparta uçak kazası dosyası seneler sonra kapandı
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemede berat eden ve bozma üzerine yeniden yargılanan dönemin Atlasjet Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tuncay Mustafa Doğaner ile uçuş işletme sorumlusu Mehmet Şerif Erbilgin'e "taksirle öldürme" suçundan verilen 5 yıl 10'ar ay hapis cezalarını onadı. Böylece, dosya 17 yıl sonra kapanmış oldu.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Engin Arık ile 5 bilim insanının da arasında olduğu 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasında temyiz incelemesini tamamladı.