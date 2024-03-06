6 ay önce aldığı otomobilde hava yastığı yerine köpük çıktı

Aracını aldığı günden bu yana 30 bin lira harcadığını söyleyen Tuncel, ilanda 4 lokal boya olduğunun yazıldığını ve kilometresi düşük olduğu için bu aracı tercih ettiğini söyledi.

“6 aydan beri ben tamirciden çıkamadım”



Arabayı aldığı andan beri tamirciden çıkamadığını söyleyen Emine Tunçel, “Araba dıştan çok temiz. Aldığım yerde ekspertize götürdüm. Haliyle güvenli geldi. Sitede ne yazdıysa birebir aynısıydı. 4 tane lokal boyası var yazıyordu. Kilometresi güzel, model yüksek haliyle kadınım, temiz araba istiyorum. Ama 6 aydan beri ben tamirciden çıkamadım. İlk etapta arıza ışıkları yanmaya başladı. Araba sürekli sağa ve sola doğru çekmeye başladı. Lastikler kabak dendi, lastikleri değiştirdik. 4 defa rot balans yapıldı, bu araç sorunsuz dendi. Amortisörler değişti, akslar değişti elinden geleni yaptılar, arıza devam etti. Yan kapı sürekli kasıyor, ben bu arabada çocuk taşıyorum, arkada çocuk oturuyor, ustama gösterdim kapının vidasını contası yok” dedi.

Otomobilinin ağır hasarlı olduğunu öğrenen Tuncel, dava açacağını belirtti.