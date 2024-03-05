60'dan fazla film ve televizyon kostümü açık artırmaya çıkıyor
İngiliz yazar Jane Austen’in kitabından uyarlanmış, 1995 yapımı Gurur ve Önyargı dizisinde ünlü oyuncu Colin Firth'un giydiği gömlek, açık artırmada bugün satışa çıkıyor. Müzayedede 60'tan fazla film ve TV kostümü satılarak tüm geliri hayır kurumlarına bağışlanacak.
İngiltere merkezli Kerry Taylor Auctions müzayede evi, 10 Mart’a kadar sürecek açık artırmada yayınlandığı sıralarda ünlü olan 60’tan fazla film ve TV kostümünün satılarak gelirin hayır kurumlarına bağışlanacağını duyurdu.