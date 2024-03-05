60'dan fazla film ve televizyon kostümü açık artırmaya çıkıyor

İngiliz yazar Jane Austen’in kitabından uyarlanmış, 1995 yapımı Gurur ve Önyargı dizisinde ünlü oyuncu Colin Firth'un giydiği gömlek, açık artırmada bugün satışa çıkıyor. Müzayedede 60'tan fazla film ve TV kostümü satılarak tüm geliri hayır kurumlarına bağışlanacak.

60'dan fazla film ve televizyon kostümü açık artırmaya çıkıyor - 1

İngiltere merkezli Kerry Taylor Auctions müzayede evi, 10 Mart’a kadar sürecek açık artırmada yayınlandığı sıralarda ünlü olan 60’tan fazla film ve TV kostümünün satılarak gelirin hayır kurumlarına bağışlanacağını duyurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

60'dan fazla film ve televizyon kostümü açık artırmaya çıkıyor - 2

Londra’da yapılacak açık artırmada 1995 yapımı Gurur ve Önyargı filminde Colin Firth'un, göl sahnesinde kullandığı gömleğin fiyatının 10 bin pounda kadar çıkacağı ön görüldü.

Birçok ünlü film ve dizi kostümün satılacağı artırmada, Dame Maggie Smith’in Downton Abbey filmindeki Dul Grantham Kontesi rolündeki elbisesi de 800 ila 1200 pound arasında satışa sunulacak.

60'dan fazla film ve televizyon kostümü açık artırmaya çıkıyor - 3

PEAKY BLINDERS’IN KOSTÜMLERİ

Paul Anderson’ın Peaky Blinders dizisinde canlandırdığı Arthur Shelby karakterinin kostümü ile Tom Hardy’nin canlandırdığı Alfie Solomons kostümleri açık artırmada satılacak ünlü kostümler arasında yer aldı.

Harry Potter filmleriyle de tanınan Helen McCory’nin ise Peaky Blinders dizisinde canlandırdığı Polly Gray elbisesi satılacak bir diğer kostüm.

60'dan fazla film ve televizyon kostümü açık artırmaya çıkıyor - 4

MADONNA’NIN EVİTA’DAKİ DIOR ELBİSESİ

Açık artırmada satılan diğer kıyafetler arasında Madonna'nın Evita'da giydiği ve tahmini fiyatı 60 bin pounda kadar çıkan Christian Dior balo elbisesi, Drew Barrymore'un Ever After'daki kostümü ve The French Lieutenant's Woman'da Meryl Streep'in giydiği elbise ve pelerinde dikkat çeken kostümler arasında yer alıyor.

İşte açık artırmaya çıkacak kostümler...

60'dan fazla film ve televizyon kostümü açık artırmaya çıkıyor - 5
60'dan fazla film ve televizyon kostümü açık artırmaya çıkıyor - 6
60'dan fazla film ve televizyon kostümü açık artırmaya çıkıyor - 7
DAHA FAZLA GÖSTER