60'dan fazla film ve televizyon kostümü açık artırmaya çıkıyor

Londra’da yapılacak açık artırmada 1995 yapımı Gurur ve Önyargı filminde Colin Firth'un, göl sahnesinde kullandığı gömleğin fiyatının 10 bin pounda kadar çıkacağı ön görüldü.

Birçok ünlü film ve dizi kostümün satılacağı artırmada, Dame Maggie Smith’in Downton Abbey filmindeki Dul Grantham Kontesi rolündeki elbisesi de 800 ila 1200 pound arasında satışa sunulacak.