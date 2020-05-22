65 yaş üstü vatandaşlar memleket yolunda

"DAHA DA İSTANBUL'A GELMEYECEĞİM" Kurulan denetleme noktasında izin belgesini kontrol ettiren Fazlı Uyanık "Ben 1,5 ay önce memlekete gidecektim. Virüs nedeniyle bu zamana kadar kaldık. Ben burada kızımın ve damadımın yanında kalıyordum. Memleketimde eşim, gelinlerim beni bekliyorlar. Bir daha da İstanbul'a gelmeyeceğim" dedi.