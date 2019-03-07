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7 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr

7 Mart ’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 7 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    7 Mart 1917

    7 Mart 1917
    Nick Larocca'nın ''Original Dixiland Jazz Band'' adlı orkestrası, ilk caz plağını New Jersey'deki Victor Co. plakçılık şirketi için doldurdu.
  • 2

    7 Mart 1927

    7 Mart 1927
    İstiklal Mahkemelerinin görevi sona erdi.
  • 3

    7 Mart 1969

    7 Mart 1969
    Golda Meir, İsrail'in ilk kadın başbakanı oldu.
  • 4

    7 Mart 1977

    7 Mart 1977
    Pakistan'da seçimleri Zülfikar Ali Butto kazandı.
  • 5

    7 Mart 1979

    7 Mart 1979
    ABD uzay aracı Voyager I, Jüpiter ve Uranüs'ün Satürn gibi halkalara sahip olduğunu keşfetti. Voyager I, Jüpiter'in halkalı resimlerini dünyaya gönderdi.
  • 6

    7 Mart 1983

    7 Mart 1983

    Zonguldak Ereğli Kömür İşletmelerinin Kandilli üretim havzasındaki Armutçuk Ocağı'nda meydana gelen patlamada 102 kişi öldü, 86 kişi yaralandı.

  • 7

    7 Mart 1990

    7 Mart 1990

    Hürriyet gazetesi Yönetim Kurulu üyesi, gazeteci yazar Çetin Emeç ve şoförü Ali Sinan Ercan, uğradıkları silahlı saldırıda yaşamlarını yitirdi.

  • 8

    7 Mart 2016

    7 Mart 2016
    Rus tenisçi Maria Sharapova, Avustralya Açık'taki doping testinin pozitif çıktığını açıkladı.
  • 9

    7 Mart 2017

    7 Mart 2017
    Fransa'da 7-12 Mart'ta düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda ilk kez 8 kategorinin tamamında 24 sporcuyla mücadele veren Milli Takım'da klasik yay genç erkeklerde Erdal Meriç Dal Avrupa şampiyonu oldu.
  • 10

    7 Mart 2018

    7 Mart 2018

    Türkiye'yi temsil etmek üzere UNESCO'dan davet alan Sivaslı halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 

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