Türkiye eğitimde şiddeti konuşurken sinirlenen veli okulu birbirine kattı

PROTESTOLAR TÜM GÜN SÜRDÜ

Şiddete dur diyen öğretmenler "Yeter Artık, İtibarsızlaştırıldık, Darp edildik, Sonunda Öldürüldük, Ötesi var mı?" yazılı pankart açan sendika üyeleri, ellerinde "Yeter Artık", "Öğretmenine Dokunma", "Eğitimciye Şiddete Hayır", "Asıl Mesele Ölüyoruz", "Öğretmenler Yaşamın Mimarı Onların Ardında Sessizlik Değil", "Direniş Var" yazılı dövizler ile "Öğretmene uzanan eller kırılsın", "Yaşamak hakkımız hakkımızı isteriz", "İşte memur işte sendika", "Vur vur inlesin bakanlık dinlesi", "Kanunu getirin şiddeti bitirin", "Susma haykır şiddete hayır", "Öğretmene şiddeti istemiyoruz", "Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız" sloganları attı.