Türkiye eğitimde şiddeti konuşurken sinirlenen veli okulu birbirine kattı
Öğretmenlere yönelik artan şiddete tepki göstermek için bazı öğretmenler bugün iş bıraktı. Protestoların arından bir şiddet haberi de Maltepe'den geldi. Okulun düzenlediği geziye katılan ilkokul öğrencisi saat 17.00'ye kadar eve dönmeyince okula giden veli, müdür ve müdür yardımcısıyla tartıştı. Bu sırada okulun kadın güvenlik görevlisi ve diğer öğretmenlere de saldıran veli, okul müdürünün kilitlediği kapıyı defalarca tekmeledi. Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
Öğretmenlere yönelik artan şiddete tepki göstermek için iş bırakan öğretmenlerin protestoları sürerken bir şiddet haberi de Maltepe'den geldi.