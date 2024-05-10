Türkiye eğitimde şiddeti konuşurken sinirlenen veli okulu birbirine kattı

Öğretmenlere yönelik artan şiddete tepki göstermek için bazı öğretmenler bugün iş bıraktı. Protestoların arından bir şiddet haberi de Maltepe'den geldi. Okulun düzenlediği geziye katılan ilkokul öğrencisi saat 17.00'ye kadar eve dönmeyince okula giden veli, müdür ve müdür yardımcısıyla tartıştı. Bu sırada okulun kadın güvenlik görevlisi ve diğer öğretmenlere de saldıran veli, okul müdürünün kilitlediği kapıyı defalarca tekmeledi. Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Türkiye eğitimde şiddeti konuşurken sinirlenen veli okulu birbirine kattı - 1

Öğretmenlere yönelik artan şiddete tepki göstermek için iş bırakan öğretmenlerin protestoları sürerken bir şiddet haberi de Maltepe'den geldi.

Öğretmenler bugün iş bıraktı

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye eğitimde şiddeti konuşurken sinirlenen veli okulu birbirine kattı - 2

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde okul müdürüne yönelik saldırı ihbarı üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. 

HABERİN VİDEOSUNA GİT

Türkiye eğitimde şiddeti konuşurken sinirlenen veli okulu birbirine kattı - 3

Yapılan incelemede eşi ile okula gelen D.T.'nin sabah okul gezine giden 9 yaşındaki kızı R.K.T.’nin akşam eve gelmemesi üzerine okula gittiği ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemek istediği tespit edildi.

Türkiye eğitimde şiddeti konuşurken sinirlenen veli okulu birbirine kattı - 4

Öğrencilerin 16.30'da geziden döndüğünü belirten okul müdürü M.K. ve okul müdür yardımcısı E.B. ile tartışan D.T. güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istedi. Ancak müdür ve yardımcısı buna izin vermedi. 

Okul koridorunda arbede yaşanırken D.T.'nin müdür odası kapısını da tekmelediği belirlendi. 

Türkiye eğitimde şiddeti konuşurken sinirlenen veli okulu birbirine kattı - 5

DT.'nin ayrıca kapıyı açmak için sandalye ve okul dışından aldığı taş ile kapıya zarar verdiği tespit edildi.

Taksi şoförü olduğu öğrenilen D.T. "Kasten Yaralama", "Tehdit - Hakaret" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Türkiye eğitimde şiddeti konuşurken sinirlenen veli okulu birbirine kattı - 6

Bu arada okul etkinliği kapsamında Topkapı Sarayı için düzenlenen geziye katılan R.K.T.’nin evine saat 17.55 sıralarında döndüğü belirlendi.

Türkiye eğitimde şiddeti konuşurken sinirlenen veli okulu birbirine kattı - 7

PROTESTOLAR TÜM GÜN SÜRDÜ

Şiddete dur diyen öğretmenler "Yeter Artık, İtibarsızlaştırıldık, Darp edildik, Sonunda Öldürüldük, Ötesi var mı?" yazılı pankart açan sendika üyeleri, ellerinde "Yeter Artık", "Öğretmenine Dokunma", "Eğitimciye Şiddete Hayır", "Asıl Mesele Ölüyoruz", "Öğretmenler Yaşamın Mimarı Onların Ardında Sessizlik Değil", "Direniş Var" yazılı dövizler ile "Öğretmene uzanan eller kırılsın", "Yaşamak hakkımız hakkımızı isteriz", "İşte memur işte sendika", "Vur vur inlesin bakanlık dinlesi", "Kanunu getirin şiddeti bitirin", "Susma haykır şiddete hayır", "Öğretmene şiddeti istemiyoruz", "Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız" sloganları attı.

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