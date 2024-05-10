Tekel bayi saldırısı davasında dikkat çeken pasaport ayrıntısı: “En ağır cezayı istiyoruz”
İstanbul Esenyurt’ta geçen yıl yaşanan tekel bayisi saldırısına ilişkin davada yargılama sürüyor. Saldırıda yaşamını yitiren Yunus Emre Erzen’in avukatı, sanıkların yakalandıklarında araçlarında pasaportlarının bulunduğunu, bu durumun kaçma şüphesini güçlendirdiğini söyledi. Erzen’in avukatı, sanıkların tasarlayarak adam öldürme suçlamasından cezalandırılmasını talep etti. Davada gergin anlar da yaşandı. Tutuksuz sanıklardan biri, şikayetçi avukata şov yaptığını söyleyince taraf avukatları arasında sözlü tartışma yaşandı. Mahkeme heyeti kavga üzerine duruşmaya ara verdi.
İstanbul Esenyurt’taki tekel bayisi saldırısına ilişkin davada yeni duruşma bugün görüldü.
Esenyurt'ta geçen yıl 28 Temmuz günü 2 kişinin yaşamını yitirdiği tekel bayii saldırısıyla ilgili Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Görüntülü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Bazı tutuksuz sanıklar ile şikayetçi baba Cantürk Erzen, anne Solmaz Erzen ve yaşamını yitiren Batuhan Bayındır’ın babası Mustafa Bayındır ile taraf avukatları katıldı.