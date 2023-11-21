8 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor
Türkiye’nin doğusunda kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Ağrı, Kars, Ardahan, Van, Erzurum, Bitlis, Hakkari ve Karadeniz’de Kastamonu’da kar yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kars’ta kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda TIR’a çarpan takside 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, kar yağışının çarşamba günü etkisini yitirmesi bekleniyor. Megakent İstanbul’da ise pazar günü kar beklentisi var.
Yurdun doğusunda kar ve tipi etkili oluyor.
Ağrı, Kars, Ardahan, Van, Erzurum, Bitlis ve Hakkari ile Karadeniz’de Kastamonu’da etkili kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, trafik kazaları yaşandı.
Kars’ta kayganlaşan yolda TIR’a çarpan takside 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Bayburt - Erzurum karayolundaki Kop Geçidi’nde ulaşımda aksamalar yaşandı.
Erzurum’un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.