8 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

BÜLBÜLAN GEÇİDİ'NDE TİPİ

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Kars ve Ardahan'daki bazı yollar da ulaşıma kapandı.



Karayolları Genel Müdürlüğü, Erzurum-Çat ile Bingöl-Karlıova'nın 50-81. kilometreler arasındaki yolun yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatıldığını bildirdi.



Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bölge genelinde etkisini gösteren kar, söz konusu kara yolunun Bülbülan Geçidi'nde tipiye dönüştü.

Tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yolda ulaşım aksadı. Çalışma yapmakta güçlük çeken ekipler, yolu tüm araç geçişlerine kapattı. Ekipler, söz konusu yolda çalışma yapabilmek için tipinin dinmesini bekledi.